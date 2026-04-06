La llamativa publicación de Maravilla Martínez tras el penal errado contra Independiente Tras fallar el tiro desde los doce pasos en el clásico en el que Racing perdió 1-0 ante el Rojo, el goleador rompió el silencio en redes sociales y publicó una historia con tono bíblico y espiritual. ¿Qué dijo? Por + Seguir en







La curiosa publicación de Maravilla Martínez tras el penal errado contra Independiente

Adrián “Maravilla” Martínez se expresó en redes sociales luego de fallar el penal en el clásico de Avellaneda, en el que Racing cayó por 1-0 ante Independiente. El delantero intentó definir con un remate “picado”, pero no logró convertir, y la pelota terminó yéndose por encima del travesaño.

Dos días después del partido, el atacante publicó una historia en su cuenta de Instagram con la canción “Hosanna”, de Hillsong Worship, y un fragmento bíblico: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca: Corintios 12:7”.

El pasaje, atribuido a Pablo de Tarso, refiere a la necesidad de evitar el orgullo a partir de las propias limitaciones.

image Rodrigo Rey habló de la polémica tras el penal de Maravilla Por su parte, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se refirió a la ejecución del penal y a los cruces que se generaron tras la jugada. “El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos, dije ‘pará, pará, pará’. Quedó ahí, son cosas del partido”, señaló.

Además, agregó: “Seguramente que él vio que esa era la mejor forma de definir. Gracias a Dios no le salió bien y nos permitió seguir cero a cero”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2040540516446581081&partner=&hide_thread=false Maravilla Martínez pica el penal y la tira afuera, Rey lo abraza con una sonrisa y le agradece, Lomónaco lo aplaude y le dice “muy bien” y Zabala lo putea. Todo mientras maravilla solo se ríe.



Esta toma es espectacular, de lo mejor del futbol argentino en lo que va del año pic.twitter.com/23RjKMtRRz — SpiderCARP (@SpiderCarp23) April 4, 2026