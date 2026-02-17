17 de febrero de 2026 Inicio
Preocupación por Leandro Paredes en Boca: "Si no frena ahora..."

El campeón del mundo, quien arrastra un esguince en su tobillo, pidió el cambio frente a Platense y se lo vio preocupado en el banco con hielo, entre lágrimas. Quedó descartado para el primer clásico del año contra Racing.

Boca jugará frente a Racing el viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura

Leandro Paredes despertó una gran la preocupación por su tobillo que se terminó de confirmar con malas noticias en el mundo Boca: quedó descartado para el primer clásico del año ante Racing.

La televisión mostró el tobillo de Leandro Paredes tras el partido con Platense.
Alarma en Boca: qué lesión tienen Paredes y Ascacíbar

El campeón del mundo pidió el cambio sobre el final en el choque ante Platense y en el banco de suplentes no pudo contener las lágrimas con la zona afectada con hielo. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre”, manifestó el capitán post empate.

Ahora, a días del choque clave ante la Academia se confirmó lo peor: quedó totalmente descartado para el partido del próximo viernes ya que los médicos recomiendan que no corra el riesgo de empeorar una lesión que puede ser aún más complicada. “Hay que frenar ahora porque puede ser peor”, advirtieron.

Frente a esta situación, tampoco se descarta que el capitán del conjunto dirigido por Claudio Úbeda se pierda el debut del Xeneize por Copa Argentina el próximo martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, desde las 21:15.

Ante estos dos compromisos más recientes, el Sifón tiene en carpeta reemplazar al ex – Roma a Milton Delgado, el mismo que lo reemplazó el último domingo en la Bombonera o Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

La agenda de Boca en lo que resta de febrero y marzo

Atravesado por el Mundial 2026 que se disputará a mitad de año, la agenda del fútbol argentino es más que ajustado y más para Boca que enfrenta tres competencias en el primer semestre.

En lo que resta de febrero, el Xeneize chocará este viernes ante Racing por la 6° fecha del Torneo Apertura y cuatro días después deberá viajar a Salta para jugar por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

Posteriormente, el mes lo concluirá con el enfrentamiento del sábado 28 de febrero a las 17.45 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 7, en La Bombonera.

En marzo, el fixture será el siguiente:

  • Miércoles 4: vs Lanús – Boca, fecha 9. Día y horario a confirmar
  • Domingo 8: 19.15 vs, Central Córdoba, fecha 10 (V)
  • Miércoles 11: 19.45, vs San Lorenzo, fecha 11 (L)
  • Domingo 15: 22 vs Unión, fecha 12 (V)
  • Domingo 22: 20 vs Instituto, fecha 13 (L)
