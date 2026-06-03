3 de junio de 2026 Inicio
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Es una joven jugadora indígena y fue invitada por la presidenta de México al partido inaugural del Mundial 2026: quién es

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó su boleto para el partido que dará inicio a la Copa del Mundo a una joven deportista indígena.

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Ganó un concurso impulsado por la Presidenta y estrá en el comienzo del Mundial.

Ganó un concurso impulsado por la Presidenta y estrá en el comienzo del Mundial.

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  • Yolett Cervantes Cuaquehua recibió la entrada para presenciar el partido entre México y Sudáfrica.
  • Tiene 21 años y juega al fútbol desde los 8.
  • Es de Tlaquilpa, un municipio indigena ubicado en el estado de Veracruz.
  • Ganó un concurso en el que participaron más de 4 mil jóvenes mexicanas de entre 16 y 25 años.

Gracias a su talento para hacer “jueguitos” con la pelota, Yolett Cervantes Cuaquehua ganó el concurso que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de darle más visibilidad al fútbol femenino. El premio fue nada más y nada menos que el boleto que le correspondía a la mandataria para ver el partido inaugural del Mundial. De esta manera, la ganadora estará presente el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca para presenciar el duelo entre México y Sudáfrica en una ubicación privilegiada.

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Yolett vive en una localidad indígena de Veracruz y se destacó entre las más de 4.000 mujeres que participaron del concurso, el cual consistió en envíar un video de al menos dos minutos realizando toques sin que la pelota caiga al suelo. Para encontrar a la ganadora hubo un jurado que evaluó uno por uno los videos. La joven no solo sobresalió por su gran dominio de la pelota sino también por como se mostró: descalza y portando un traje típico de la comunidad nahua, el grupo lingüístico y cultural indígena más numeroso de México, con más de dos millones de hablantes.

Yolett Cervantes
Yolett Cervante demostrando su habilidad con la pelota en el Palacio Nacional.

Yolett Cervante demostrando su habilidad con la pelota en el Palacio Nacional.

Cervantes Cuaquehua juega al fútbol desde los 8 años y se mostró muy agradecida y emocionada por la oportunidad que recibió. “Querida presidenta, muchas gracias por tomarnos en cuenta y por ser una de las afortunadas de estar en un evento muy importante como lo es el Mundial de fútbol. La admiro y la respeto demasiado por ser la primera mujer presidenta de nuestro bello país. Creo que no hay palabras para decir en este momento cómo me siento. Estoy muy emocionada, es muy importante que sigamos impulsando el fútbol femenil porque todas las mujeres tenemos nuestros talentos y cualidades y qué bueno que se puedan dar a conocer”, expresó la joven en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el espacio oficial donde la Presidencia de la República realiza ruedas de prensa, reuniones con empresarios y otros actos gubernamentales.

Quién es la joven jugadora que estará en el primer partido del Mundial 2026

Yolett Cervantes Cuaquehua es una futbolista de 21 años, originaria de Tlaquilpa, en el estado de Veracruz, México. Se hizo conocida a nivel nacional tras ganar el boleto número 001 para asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que le fue entregado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Pertenece a la comunidad indígena nahua y llamó la atención por participar en un concurso nacional de “jueguitos” realizando los ejercicios descalza y vistiendo la ropa tradicional de dicha comunidad, con el objetivo de visibilizar sus raíces culturales.

Yolett estará presente desde una ubicación privilegiada en el partido que dará comienzo al Mundial el próximo 11 de Junio entre México y Sudáfrica. El duelo se llevará a cabo en el histórico Estadio Azteca, donde se jugaron dos finales de este certamen. La primera fue en 1970, cuando la Brasil de Pelé y otros tantos cracks se impuso por 4-1 a Italia. La segunda, en 1986, es bien recordada por nuestro país ya que terminó con Diego Armando Maradona levantando la copa luego de que Argentina venciera 3-2 a Alemania.

Estadio Azteca Banorte
El inmenso Estadio Azteca, sede de 5 partidos del Mundial 2026.

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