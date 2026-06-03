3 de junio de 2026 Inicio
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Es uno de los anfitriones del Mundial 2026 y tiene detalles destacados en sus ciudades: así es Canadá

El país norteamericano será sede de una Copa del Mundo absoluta por primera vez en la historia.

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Canadá será una de las sedes de la Copa del Mundo. Concé sus estadios.

Canadá será una de las sedes de la Copa del Mundo. Concé sus estadios.

  • Esta será su tercera participación en un Mundial, las anteriores fueron en 1986 y 2022
  • Ya organizó varios mundiales FIFA, tanto de fútbol masculino (solo categoría sub 20) como de fútbol femenino (de mayores y sub 20).
  • Se jugarán un total de 13 partidos en el país.
  • Las ciudades que albergarán estos encuentros son Vancouver y Toronto.

Canadá se ganó el derecho a jugar su segunda Copa del Mundo consecutiva, tercera en total, por su carácter de anfitrión del certamen. No tuvo paso por Eliminatorias, pero sí disputó la última Copa América que se celebró en Estados Unidos, en donde finalizó en el cuarto lugar . Allí jugó dos veces contra Argentina y en las dos cayó: 2-0 en fase de grupos y 2-0 en semifinales. Es una Selección que creció con respecto al Mundial de 2022 y hoy tiene un plantel en el que la amplia mayoría de jugadores se desempeñan en las grandes ligas de Europa.

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Canadá ya había sido sede de varios torneos FIFA, pero el más recordado por los argentinos fue el Mundial Sub-20 de 2007. El equipo dirigido por Hugo Tocalli conquistó el título de manera invicta, con una campaña de seis victorias y un empate en siete partidos. En el camino dejó atrás a Polonia, México y Chile, antes de vencer 2-1 a República Checa en la final disputada en Toronto. Aquella selección reunió a una generación repleta de cracks como, Ángel Di María, Éver Banega y Sergio Agüero, balón y bota de oro del certamen. Además, Canadá organizó otros tres mundiales femeninos: el Sub-19 de 2002, ganado por Estados Unidos; el Sub-20 de 2014, conquistado por Alemania; y el Mundial Femenino de 2015, que volvió a tener a Estados Unidos como campeón.

Bmo Field
BMO Field, Toronto

BMO Field, Toronto

Para esta Copa del Mundo Canadá será sede de 13 partidos. Seis de ellos se jugarán en la ciudad de Toronto, más precisamente en el BMO Field, la casa del Toronto FC, equipo que juega en la máxima categoría del fútbol estadounidense. Fue inaugurado en 2007 y albergó la final del Mundial sub 20 de aquel año en el que Argentina se consagró campeón. Para esta edición del certamen agrandará su capacidad de 30 mil a 45 mil espectadores. En este recinto se jugará el primer partido de Canadá en el torneo, el 12 de junio frente a Bosnia. Además se disputarán otros cuatro encuentros de fase de grupos y uno de 16avos de final.

Los siete duelos restantes se llevarán a cabo en el BC Place, en la ciudad de Vancouver. Este estadio fue inaugurado en 1983 y fue sede de la final de la Copa del Mundo Femenina de 2015. Tiene una capacidad para aproximadamente 55 mil espectadores. Es el escenario donde hace de local el Vancouver Whitecaps, actual subcampeón de la Liga de Estados Unidos. Aquí se jugarán 5 partidos de fase de grupos, entre los que aparecen Canadá-Qatar y Canadá-Suiza, y además se disputará un choque de 16avos y otro de 8vos de final.

Cómo es Canadá, el país anfitrión del Mundial 2026

Canadá es el segundo país más extenso del mundo y se caracteriza por su gran cantidad de paisajes naturales, que incluyen bosques, montañas, lagos y regiones árticas. Disputará su tercera Copa del Mundo y segunda consecutiva gracias a su condición de anfitrión. Llega con una selección en crecimiento, integrada en su mayoría por futbolistas que compiten en las principales ligas europeas, como por ejemplo Alphonso Davies en Bayern Munich, Jonathan David en Juventus o Tajon Buchanan en Villarreal.

Canadá ya fue sede de varios torneos FIFA, aunque el más recordado por los argentinos es el Mundial Sub-20 de 2007, donde la Albiceleste se consagró campeona invicta con figuras como Sergio Agüero, Ángel Di María y Éver Banega. Además, el país organizó tres mundiales femeninos: el Sub-19 de 2002 y el de mayores en 2015, ambos ganados por Estados Unidos, y el Sub-20 de 2014, conquistado por Alemania.

BC Place Canadá
El BC Place durante un partido de Vancouver Whitecaps.

El BC Place durante un partido de Vancouver Whitecaps.

Canadá albergará 13 partidos del Mundial 2026 repartidos entre dos sedes. La que tendrá mayor protagonismo será el BC Place de Vancouver, donde se disputarán siete encuentros: cinco correspondientes a la fase de grupos, uno de 16avos de final y otro de octavos. Inaugurado en 1983 y con capacidad para alrededor de 55 mil espectadores, este estadio es uno de los recintos deportivos más importantes del país y ya cuenta con experiencia mundialista, ya que fue sede de la final de la Copa del Mundo Femenina de 2015.

Por su parte, El BMO Field de Toronto recibirá seis encuentros, incluido el debut de la selección local ante Bosnia, además de otros compromisos de la fase de grupos y un duelo de 16avos de final. El estadio, inaugurado en 2007, fue sede de la final del Mundial Sub-20 que ganó Argentina y ampliará su capacidad a 45 mil espectadores para la Copa del Mundo.

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