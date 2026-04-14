La innovadora asistencia al viajero de una empresa argentina para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026

GO! ASSISTANCE ofrecerá en cada uno de los estadios donde juegue la Selección argentina una unidad móvil con ayuda y atención médica en tiempo real con profesionales, además de funcionar como punto de hidratación y alimentación. "Quería hacer superador el servicio", señaló a C5N Maximiliano Pazos, CEO de la compañía.

Viajar al exterior debe ser una experiencia atravesada por la emoción y la tranquilidad de que en nuestro destino todo estará bien y nada quedará librado al azar. Más si se trata ir a presenciar el Mundial de Estados Unidos - Canadá - México 2026 , donde los hinchas cargan la ilusión de ver nuevamente a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo. En este marco, hay una empresa argentina que lanzó una innovadora asistencia al viajero para acompañar a los simpatizantes y estar en cada uno de los detalles necesarios.

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Se trata de GO! ASSISTANCE, que ofrecerá en cada uno de los estadios donde juegue la albiceleste una unidad móvil de asistencia al hincha con ayuda y atención médica en tiempo real junto profesionales de primera calidad sin depender exclusivamente de canales remotos, además de funcionar como punto de hidratación y alimentación. "Quería hacer superador el servicio" , señaló en una entrevista a C5N Maximiliano Pazos, CEO de la compañía.

Se trata de una decisión que viene a cambiar la lógica de las empresas de asistencia al viajero, que históricamente trabajan a demanda y ante los imprevistos de salud que puedan llegar a ocurrir en destino. “ Estados Unidos es el país más picante a nivel medicina del mundo. No hay medicina pública. Si te pasa algo en la calle te levantan la ER y te va a llegar una factura de u$s100 mil”, advirtió Pazos.

En este marco, brindó detalles de la nueva experiencia que GO! ASSISTANCE lanza para sus clientes, a bajo costo, pero con la responsabilidad de cuidarlos en los estadios donde Argentina dispute los duelos mundialistas: " Durante los partidos vamos a estar en los estadios con un médico en el lugar. Nosotros calculamos tener uno 130 mil viajeros protegidos".

“Nosotros nos venimos preparando hace dos años para el Mundial y trabajamos con Estados Unidos como tercer país de incidencia siniestral. Yo quería hacer superador el servicio de asistencia al viajero y es un plan que tenemos como compañía hace un montón de tiempo" , detalló.

go assistance GO! ASSISTANCE ofrecerá asistencia en cada uno de los estadios donde juegue la Selección.

Para el CEO de la empresa, la propuesta "es un cambio de paradigma" y cree que "lo que estamos haciendo nosotros naturalmente lo va a acompañar el resto de las compañías del mercado. Van a querer hacer cosas similares”.

En relación a los costos, hay planes desde los u$s2 hasta u$s8 diarios, dependiendo del tipo de cobertura que se requiera tener. Además, con la opción de poder pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés. “Yo siempre recomiendo el Priority que es una cobertura de u$s300 mil de asistencia médica con el cual en ese periodo de vigencia vas a estar súper tranquilo", explicó.

Y graficó: “Después tenemos planes con cobertura de u$s45 mil dólares que rondan los u$s2 por día. No es nada, es un café”. ¿Vas a arriesgar tu momento feliz y único por u$s3, por no tener alguien que te cuide?. Es como un montón”, completó el CEO de Go!.

Mundial 2026: los detalles sobre la unidad móvil de GO! ASSISTANCE

"Funcionará como una unidad de asistencia al hincha, pensada para cuidar, orientar y estar cerca cuando más se necesite: brindará información útil, acceso a doctor virtual, asistencia real y experiencias inolvidables, para que cada momento se viva con tranquilidad y confianza", detallan desde la compañía sobre la innovadora propuesta .

Además, quienes contraten el seguro de asistencia al viajero con GO! ASSISTANCE tendrán los siguientes beneficios:

Kit seguridad Mundial (pilusos, vuvuzelas, protector solar, agua, pulseras, stickers, banderas,

etc.)

Punto de encuentro oficial para hinchas.

Merch de activación de marca

Puestos de sombra para descanso y resguardo del calor

Mesas y espacio de permanencia

Música ambiente con clima de previa mundialera

TV / pantalla para ver el partido de Argentina.

Espacio para fotos y videos.

Para conocer más información, se puede consultar la web www.goassistance.com/ar/