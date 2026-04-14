14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La innovadora asistencia al viajero de una empresa argentina para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026

GO! ASSISTANCE ofrecerá en cada uno de los estadios donde juegue la Selección argentina una unidad móvil con ayuda y atención médica en tiempo real con profesionales, además de funcionar como punto de hidratación y alimentación. "Quería hacer superador el servicio", señaló a C5N Maximiliano Pazos, CEO de la compañía.

Por
Go! Assistance instalará una unidad movil en los estadios donde juegue Argentina. 

Go! Assistance instalará una unidad movil en los estadios donde juegue Argentina. 

Viajar al exterior debe ser una experiencia atravesada por la emoción y la tranquilidad de que en nuestro destino todo estará bien y nada quedará librado al azar. Más si se trata ir a presenciar el Mundial de Estados Unidos - Canadá - México 2026, donde los hinchas cargan la ilusión de ver nuevamente a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo. En este marco, hay una empresa argentina que lanzó una innovadora asistencia al viajero para acompañar a los simpatizantes y estar en cada uno de los detalles necesarios.

CutiRomero sufrió una lesión en el ligamento colateral y tendrá entre 6 y 8 semanasde recuperación.
Te puede interesar:

El Cuti Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral y podría tener hasta dos meses de recuperación

Se trata de GO! ASSISTANCE, que ofrecerá en cada uno de los estadios donde juegue la albiceleste una unidad móvil de asistencia al hincha con ayuda y atención médica en tiempo real junto profesionales de primera calidad sin depender exclusivamente de canales remotos, además de funcionar como punto de hidratación y alimentación. "Quería hacer superador el servicio", señaló en una entrevista a C5N Maximiliano Pazos, CEO de la compañía.

Se trata de una decisión que viene a cambiar la lógica de las empresas de asistencia al viajero, que históricamente trabajan a demanda y ante los imprevistos de salud que puedan llegar a ocurrir en destino. “Estados Unidos es el país más picante a nivel medicina del mundo. No hay medicina pública. Si te pasa algo en la calle te levantan la ER y te va a llegar una factura de u$s100 mil”, advirtió Pazos.

ceo go assistance
Maximiliano Pazos, CEO de GO! ASSISTANCE.

Maximiliano Pazos, CEO de GO! ASSISTANCE.

En este marco, brindó detalles de la nueva experiencia que GO! ASSISTANCE lanza para sus clientes, a bajo costo, pero con la responsabilidad de cuidarlos en los estadios donde Argentina dispute los duelos mundialistas: "Durante los partidos vamos a estar en los estadios con un médico en el lugar. Nosotros calculamos tener uno 130 mil viajeros protegidos".

“Nosotros nos venimos preparando hace dos años para el Mundial y trabajamos con Estados Unidos como tercer país de incidencia siniestral. Yo quería hacer superador el servicio de asistencia al viajero y es un plan que tenemos como compañía hace un montón de tiempo", detalló.

go assistance
GO! ASSISTANCE ofrecerá asistencia en cada uno de los estadios donde juegue la Selección.

GO! ASSISTANCE ofrecerá asistencia en cada uno de los estadios donde juegue la Selección.

Para el CEO de la empresa, la propuesta "es un cambio de paradigma" y cree que "lo que estamos haciendo nosotros naturalmente lo va a acompañar el resto de las compañías del mercado. Van a querer hacer cosas similares”.

En relación a los costos, hay planes desde los u$s2 hasta u$s8 diarios, dependiendo del tipo de cobertura que se requiera tener. Además, con la opción de poder pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés. “Yo siempre recomiendo el Priority que es una cobertura de u$s300 mil de asistencia médica con el cual en ese periodo de vigencia vas a estar súper tranquilo", explicó.

Y graficó: “Después tenemos planes con cobertura de u$s45 mil dólares que rondan los u$s2 por día. No es nada, es un café”. ¿Vas a arriesgar tu momento feliz y único por u$s3, por no tener alguien que te cuide?. Es como un montón”, completó el CEO de Go!.

Mundial 2026: los detalles sobre la unidad móvil de GO! ASSISTANCE

"Funcionará como una unidad de asistencia al hincha, pensada para cuidar, orientar y estar cerca cuando más se necesite: brindará información útil, acceso a doctor virtual, asistencia real y experiencias inolvidables, para que cada momento se viva con tranquilidad y confianza", detallan desde la compañía sobre la innovadora propuesta .

Además, quienes contraten el seguro de asistencia al viajero con GO! ASSISTANCE tendrán los siguientes beneficios:

  • Kit seguridad Mundial (pilusos, vuvuzelas, protector solar, agua, pulseras, stickers, banderas,
  • etc.)
  • Punto de encuentro oficial para hinchas.
  • Merch de activación de marca
  • Puestos de sombra para descanso y resguardo del calor
  • Mesas y espacio de permanencia
  • Música ambiente con clima de previa mundialera
  • TV / pantalla para ver el partido de Argentina.
  • Espacio para fotos y videos.

Para conocer más información, se puede consultar la web www.goassistance.com/ar/

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

CutiRomero se retiró llorando del campo de juego y fue reemplazado por KevinDanso 

El Cuti Romero también encendió las alarmas de la Selección argentina: se lesionó y salió llorando

Neymar, de 34 años, jugó tres mundiales con la Selección de Brasil.

¿Vuelve Neymar a la Selección? La frase de Carlo Ancelotti que sacudió a todo Brasil

Lautaro Martínez, lesionado.

Alerta en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular a poco del inicio del Mundial 2026

La Selección argentina jugará dos amistosos previo al Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los tres árbitros argentinos que estarán en el Mundial 2026

Record histórico en el Mundial 2026: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.
play

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Rating Cero

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años. 
play

Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual

El cantante creció en Miami porque cuando tenía 5años sus padres tuvieron que huir de la violencia en Medellín durante los años90. 

Un hijo mimado: Sebastián Yatra confesó que todavía duerme con sus padres

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

últimas noticias

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Hace 7 minutos
play

Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Maradona se dilate: "La condena es inminente"

Hace 18 minutos
Go! Assistance instalará una unidad movil en los estadios donde juegue Argentina. 

La innovadora asistencia al viajero de una empresa argentina para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026

Hace 22 minutos
Las curiosidades que se hicieron virales vinculadas a la última misión de la NASA

Cuál fue el alimento de los astronautas de la misión Artemis II que se volvió viral tras aparecer en cámara

Hace 41 minutos
La reunión iniciará a las 11.

El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para destrabar el conflicto por las bajas frecuencias

Hace 42 minutos