La inesperada polémica que enfrenta uno de los hijos de Gallardo en el exterior

"Mi marca, el número 5 del Delfín, me dijo 'negro, mono'. No estamos para eso en esta actualidad", sostuvo el jugador. "Hay que hacer una buena denuncia, estamos locos. Hay que tener un poco de empatía, con temas de racismo no creo que sea la línea más correcta", añadió.

Además, Guevara se quejó de que el árbitro no atendió su reclamo. "Yo se lo dije una vez, dos, ¿hasta cuándo? Tengo mi cabeza fuerte y sé cómo es el fútbol, pero me mantengo fuerte. Si tuvo los pantalones para decirlo, que se haga cargo; y si hay una sanción, que lo hagan", concluyó.

gallardo

El defensor remarcó que los insultos se extendieron durante todo el partido y adelantó que estará atento al acta que elabore el árbitro, ya que allí debería quedar registrada la denuncia que hizo. Según medios ecuatorianos, el hecho es investigado y, si se comprueba, Gallardo se expone a una suspensión por varias fechas y a una multa económica.

Los números de Nahuel Gallardo en su carrera

Nahuel Gallardo debutó en la Primera de River en octubre de 2017, precisamente bajo la dirección técnica de su padre, Marcelo Gallardo. En esa etapa ganó la Copa Argentina 2016-17, la Supercopa Argentina 2017, la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2018-19.

En enero de 2020 fue cedido a Defensa y Justicia, donde obtuvo la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Luego pasó por Colón, Once Caldas, Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia, hasta que en enero de este año llegó libre al Delfín Sporting Club. A lo largo de su carrera jugó 86 partidos y metió un solo gol, precisamente en el equipo ecuatoriano.