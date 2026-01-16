16 de enero de 2026 Inicio
La impresionante transformación física de Franco Colapinto: su cambio con el correr de los años

El piloto argentino compartió detalles de su entrenamiento de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1. Las imágenes mostraron un importante avance en cuanto a fuerza y masa muscular.

Franco Colapinto se prepara para su tercera temporada en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para su tercera temporada en la Fórmula 1.

  • Franco Colapinto comenzó los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.
  • Antes de sumarse a las prácticas de Alpine, se concentró en prepararse físicamente con un entrenador personal.
  • Las imágenes que compartió en redes sociales mostraron una impresionante transformación física respecto a los últimos años.
  • El pilarense ganó masa muscular en el cuello, hombros, trapecios y pecho, que también se ven más definidos.

Franco Colapinto está concentrado en sus entrenamientos y en llegar de la mejor manera a la que será su tercera temporada en la Fórmula 1. Antes de sumarse a las prácticas de Alpine en Enstone, el piloto argentino compartió imágenes que dejaron en evidencia su impresionante transformación física.

El bonaerense de 22 años tendrá su primera temporada completa en la F1.
El mensaje de Franco Colapinto, en uno de sus primeros días en la casa de Alpine: "Estamos listos"

El pilarense mostró en redes sociales la exigente rutina que desarrolla junto a un entrenador personal con el objetivo de aumentar su fuerza, su resistencia cardiovascular y su tolerancia a las fuerzas G. Parte de estas sesiones incluye correr al aire libre, y Colapinto lo hizo sin remera.

El video que compartió en su cuenta de Instagram demostró que ha ganado una gran cantidad de masa muscular en los últimos años. Si se lo compara con fotos de 2022, a simple vista se observan cambios en el tren superior: un cuello más ancho, trapecios más marcados, hombros más definidos y un pecho más grande.

Cambio físico de Franco Colapinto 2022-2026
La evolución física de Franco Colapinto: de 2022 a 2026.

La evolución física de Franco Colapinto: de 2022 a 2026.

Esta semana, tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly se sumaron a los entrenamientos grupales de Alpine. La escudería apunta a mejorar su desempeño respecto a 2025, cuando terminó última en la Copa de Constructores y con sus pilotos en los últimos lugares del campeonato.

Cuándo será el debut de Franco Colapinto con el nuevo auto de Alpine

Después de unos días de vacaciones, Franco Colapinto empezó este miércoles las prácticas grupales en la sede de Alpine en Enstone, Reino Unido. El piloto de 22 años compartió una imagen desde el simulador, paso previo a las primeras prácticas y al debut con el nuevo auto de la escudería.

Este año, Colapinto y Gasly estrenarán el monoplaza A526, que cambia el motor Renault por uno Mercedes. Los primeros test oficiales para los 11 equipos serán entre el 26 y el 30 de enero en el circuito de Barcelona, pero Alpine aún no confirmó cuándo será la primera demostración del nuevo modelo.

Después de Barcelona, los equipos tendrán una semana para hacer ajustes técnicos antes de los test de pretemporada en Baréin, que serán del 11 al 13 de febrero y nuevamente del 18 al 20. El inicio oficial de la temporada será en el Gran Premio de Australia, programado para el 6 de marzo.

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

