13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto ganó la pulseada: el anuncio de Alpine del que habla la Fórmula 1

La noticia la informó el equipo francés a través de sus redes sociales de cara a la temporada del 2026.

Por
Alpine anunció la salida oficial de Jack Doohan

Alpine anunció la salida oficial de Jack Doohan, el piloto que Franco Colapinto reemplazó en 2025

@F1
MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway
Te puede interesar:

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

Según se detalló a través de las redes sociales, la decisión fue de común acuerdo y así le pusieron fin a un vínculo que se extendió durante cuatro años, en los cuales el oceánico llegó a correr en la máxima categoría.

“Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios de conducción con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle seguir otras oportunidades profesionales”, señaló la escudería francesa.

Al mismo tiempo, indicaron que el joven piloto de 22 años “se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpina en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024”.

Por último, le agradecieron por “su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”.

Alpine Jack Doohan

Antes que finalice el 2025, el australiano había hecho un posteo en su Instagram que si bien no hizo ninguna descripción eran una serie de imágenes dando a entender que se estaba despidiendo de todo el equipo, con abrazos y algunos repasos por sus últimos años.

Doohan había arrancado el 2025 como piloto titular junto a Gasly, sin embargo, con la dinámica de los fines de semanas y por su bajo rendimiento Alpine lo reemplazó por el argentino a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña.

El fuerte accidente de Jack Doohan tras dejar Alpine en la Fórmula 1

Jack Doohan

Luego de dejar Alpine en la Fórmula 1, Jack Doohan, excompañero de Franco Colapinto, hizo su primera presentación en la Súper Fórmula en Japón y no fue la mejor de todas: sufrió un fuerte choque y debió ser atendido por la ambulancia.

Durante la prueba conjunta y de novatos del campeonato que se llevó a cabo en el circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura de Mie, el australiano perdió el control de su monoplaza, impactó contra el muro, lo que obligó a mostrar la bandera roja.

“Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, detalló el medio japonés Auto Sport Web.

Si bien el hijo de Mick Doohan pudo salir por sus propios medios, debió ser atendido por la ambulancia y trasladado para realizarse los chequeos correspondientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.
play

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Matko Miljevic firmó su contrato con Racing.

Fin de la novela: Matko Miljevic fue oficializado como refuerzo de Racing y usará la 10

El extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina.

Fue dirigido por Gallardo e hizo una revelación llamativa: "Me daba vergüenza hablar con él"

Se refirió a sus compañeros de la reserva campeona del 2024.

Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora le tiró un dardo tras llegar a un nuevo club

Xabi Alonso fue despedido como DT de Real Madrid.

Despidieron a Xabi Alonso como DT de Real Madrid y ya anunciaron a su reemplazante

Rating Cero

El nuevo flequillo abierto de Sadie Sink acompaña el cierre de una etapa clave en Stranger Things.
play

La impresionante transformación de Sadie Sink, quien hace de Max Mayfield en Stranger Things: cambió su look

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

últimas noticias

Las empresas de micros de larga distancia tienen 60 días para implementar el nuevo sistema.

Cambio en los micros de larga distancia: los pasajeros deberán registrar el equipaje a su nombre

Hace 3 minutos
Una persona fue trasladada el Hospital Rivadavia.

Susto y derrumbe en un centro médico de Palermo: 11 pacientes debieron ser atendidos

Hace 14 minutos
play
Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

Hace 40 minutos
Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

Hace 43 minutos
El micro recibió un fuerte impacto de atrás por parte de una camión de remolque.

Impactante choque entre un camión y un micro en Campana: hay dos heridos de gravedad

Hace 52 minutos