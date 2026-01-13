Franco Colapinto ganó la pulseada: el anuncio de Alpine del que habla la Fórmula 1

La noticia la informó el equipo francés a través de sus redes sociales de cara a la temporada del 2026.

Alpine anunció en las últimas horas la desvinculación del australiano Jack Doohan en la escudería como piloto de la escudería para la temporada 2026, luego que Franco Colapinto se quedara con el asiento en la última temporada.

Según se detalló a través de las redes sociales, la decisión fue de común acuerdo y así le pusieron fin a un vínculo que se extendió durante cuatro años, en los cuales el oceánico llegó a correr en la máxima categoría.

“Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios de conducción con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle seguir otras oportunidades profesionales”, señaló la escudería francesa.

Al mismo tiempo, indicaron que el joven piloto de 22 años “se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpina en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024”.

Por último, le agradecieron por “su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”.

Alpine Jack Doohan Instagram

Antes que finalice el 2025, el australiano había hecho un posteo en su Instagram que si bien no hizo ninguna descripción eran una serie de imágenes dando a entender que se estaba despidiendo de todo el equipo, con abrazos y algunos repasos por sus últimos años.

Doohan había arrancado el 2025 como piloto titular junto a Gasly, sin embargo, con la dinámica de los fines de semanas y por su bajo rendimiento Alpine lo reemplazó por el argentino a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña.

El fuerte accidente de Jack Doohan tras dejar Alpine en la Fórmula 1

Jack Doohan Auto Sport

Luego de dejar Alpine en la Fórmula 1, Jack Doohan, excompañero de Franco Colapinto, hizo su primera presentación en la Súper Fórmula en Japón y no fue la mejor de todas: sufrió un fuerte choque y debió ser atendido por la ambulancia.

Durante la prueba conjunta y de novatos del campeonato que se llevó a cabo en el circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura de Mie, el australiano perdió el control de su monoplaza, impactó contra el muro, lo que obligó a mostrar la bandera roja.

“Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, detalló el medio japonés Auto Sport Web.

Si bien el hijo de Mick Doohan pudo salir por sus propios medios, debió ser atendido por la ambulancia y trasladado para realizarse los chequeos correspondientes.