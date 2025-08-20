20 de agosto de 2025 Inicio
La historia de José López: de casi dejar el fútbol a ser convocado por Lionel Scaloni

Superó lesiones y frustraciones para relanzar su carrera. Hoy brilla en Palmeiras y fue premiado con una convocatoria a la Albiceleste para los partidos de las Eliminatorias.

A lo largo de toda su carrera acumula 215 partidos oficiales, en los que hizo 69 goles y repartió 17 asistencias.

José Manuel López pasó de estar al borde del retiro prematuro a convertirse en una de las grandes sorpresas en la lista de Lionel Scaloni. Una lesión en la cintura durante su etapa en las inferiores de Independiente lo llevó a plantearse abandonar. Hoy, con apenas 24 años, disfruta del presente en Palmeiras de Brasil y de la ilusión de vestir la camiseta de la Selección argentina.

Su camino no fue fácil. Luego de quedar libre en el Rojo, el 9 buscó reinventarse en el fútbol regional, donde su potencia goleadora lo devolvió a escena. Esa perseverancia le permitió relanzar su carrera en Lanús, club en el que encontró continuidad, confianza y un crecimiento exponencial.

Jose Lopez

La consolidación en el Granate lo llevó a ser observado por grandes equipos, incluso River, que lo consideró como alternativa a Julián Álvarez. Finalmente, su destino fue Brasil, donde el Palmeiras invirtió fuerte por su pase y el correntino no tardó en convertirse en pieza clave de un equipo protagonista en todas las competencias. Gracias a su presente en el Verdao, con estadísticas destacadas en la Libertadores y el Brasileirao, se ubicó en el radar de Scaloni.

Gol de José López para Palmeiras

Los números de José López en su carrera

La trayectoria profesional de José López está respaldada por registros que reflejan su evolución. En Lanús debutó en 2021 y rápidamente mostró su capacidad goleadora: 13 tantos en 25 partidos de liga durante su primera temporada, sumando en total 22 goles y 5 asistencias en 59 encuentros oficiales con el Granate.

Su llegada a Palmeiras en 2022 significó un salto de jerarquía. En el conjunto brasileño disputó 156 partidos hasta 2025, con un saldo de 47 goles y 12 asistencias. En la Copa Libertadores se convirtió en uno de los atacantes más determinantes, con 5 goles en apenas 6 presentaciones de la edición actual.

Jose Lopez

A lo largo de toda su carrera acumula 215 partidos oficiales, en los que firmó 69 goles y repartió 17 asistencias. Ese rendimiento, sostenido por su juego aéreo, movilidad y capacidad de adaptación, explica por qué logró consolidarse en una de las ligas más competitivas de América y abrirse paso hacia la Selección.

