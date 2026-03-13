La fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras la qualy sprint en China: "Estoy un poco perdido" El piloto argentino se quedó en la SQ2 y largará 16 en la carrera del sábado, pero reconoció que le faltó ritmo y se apenó: “Quedé lejos de (Pierre) Gasly”. Por + Seguir en







Colapinto habló sobre su rendimiento. Jayce Illman/Getty Images

Tras superar el primer corte de la clasificación sprint del Gran Premio de China, Franco Colapinto quedó en la Q2 y largará en el puesto 16 en la carrera sprint del sábado. Sin embargo, el piloto argentino no quedó conforme y confesó estar “un poco perdido” tras haber quedado lejos de su compañero de equipo en Alpine.

Debido a los tiempos, quedó fuera de la SQ3 a diferencia de Pierre Gasly, quien largará séptimo. Sin embargo, explicó en ESPN que era la primera que corría en esa ciudad: “No conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana".

Respecto a otras carreras donde el estado del auto influyó, reflexionó en el sitio oficial de la F1: “Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo".

El piloto volvió a hablar para Alpine y continuó con su línea autocrítica en una de las primeras fechas del año: “Hoy nos ha faltado ritmo y tenemos que entender el porqué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo. Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido al auto y dónde podemos encontrar las mejoras".

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It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD — Formula 1 (@F1) March 13, 2026 Colapinto logró registrar un mejor tiempo de 1:34.327, marca que no le alcanzó para avanzar a la fase final de la clasificación sprint. De este modo, deberá luchar de abajo en la previa de la qualy para la carrera del domingo.