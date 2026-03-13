La fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras la qualy sprint en China: "Estoy un poco perdido"

Tras superar el primer corte de la clasificación sprint del Gran Premio de China, Franco Colapinto quedó en la Q2 y largará en el puesto 16 en la carrera sprint del sábado. Sin embargo, el piloto argentino no quedó conforme y confesó estar “un poco perdido” tras haber quedado lejos de su compañero de equipo en Alpine.
Debido a los tiempos, quedó fuera de la SQ3 a diferencia de Pierre Gasly, quien largará séptimo. Sin embargo, explicó en ESPN que era la primera que corría en esa ciudad: “No conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana".
Respecto a otras carreras donde el estado del auto influyó, reflexionó en el sitio oficial de la F1: “Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo".
El piloto volvió a hablar para Alpine y continuó con su línea autocrítica en una de las primeras fechas del año: “Hoy nos ha faltado ritmo y tenemos que entender el porqué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo. Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido al auto y dónde podemos encontrar las mejoras".
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Colapinto logró registrar un mejor tiempo de 1:34.327, marca que no le alcanzó para avanzar a la fase final de la clasificación sprint. De este modo, deberá luchar de abajo en la previa de la qualy para la carrera del domingo.
La pole position para la carrera corta quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la sesión con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team al marcar 1:31.520 en la SQ3. El segundo lugar fue para su compañero Andrea Kimi Antonelli, completando el 1-2 de la escudería alemana.
Más atrás en la parrilla se ubicaron Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, en una sesión marcada por el dominio de Mercedes en el arranque del fin de semana.