12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de China: cuándo arranca la clasificación sprint y cómo verlo en vivo

El piloto argentino correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Shanghái, en lo que será la segunda fecha de la temporada 2026. “Va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto es todo muy diferente, pero va a ser un lindo desafío”, analizó.

Por
La carrera del Gran Premio de China será este domingo 15 de marzo a las 4

La carrera del Gran Premio de China será este domingo 15 de marzo a las 4, hora argentina

AP Photo/Scott Barbour

Luego del accidentado debut en Australia, Franco Colapinto ya está en Shanghái para disputar la segunda fecha de Fórmula en el Gran Premio de China, donde se correrá la primera carrera sprint del año.

Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,
Te puede interesar:

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Esta será la primera vez que el pilarense recorra el circuito Circuito Internacional de Shanghái, ya que durante su etapa en Williams y en Alpine lo hizo ya con las temporadas iniciadas, por lo que nunca pudo hacer su presentación en territorio chino.

Si bien la actividad comenzará durante la madrugada de este viernes con la única práctica libre del fin de semana, luego se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint. “Va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto es todo muy diferente, pero va a ser un lindo desafío”, analizó previo a su debut en dicho circuito.

“Todavía hay muchos problemas, hay muchas cosas desconocidas y que pasan, que surgen de la nada. Creo que estamos en un proceso de superar todos estos problemas y cosas que no predecimos que van a suceder, pero que de repente suceden”, indicó en diálogo con la prensa.

En el Gran Premio de Australia, Colapinto finalizó 14° y si bien tuvo una maniobra milagrosa para esquivar al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), en las primeras vueltas logró escalar algunas posiciones. Sin embargo, por un error de su equipo previo en la largada, fue condicionado tras ser sanción de tener que realizar un stop and go.

En este Gran Premio, Colapinto buscará dejar atrás los malos resultados y volver a sumar puntos, tal como hizo su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, el último domingo en Australia.

Gran Premio de China: a qué hora y cómo ver la clasificación sprint

  • Día: viernes 13 de marzo
  • Hora: 4:30
  • Televisión: Disney+ Premium y Fox Sports

Gran Premio de China: cómo será el resto del fin de semana

Sábado 14

  • Carrera sprint: 00:00
  • Clasificación: 4

Domingo 15

  • Carrera: 4
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Liam Lawson, quien estaba 8°, tuvo una lenta salida y Colapinto logró esquivarlo evitando el choque

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto en la largada de Australia

cuando volvera a correr franco colapinto en la formula 1: dia y horario del gp de china

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día y horario del GP de China

Franco Colapinto fue sancionado, terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

Por una sanción, Franco Colapinto terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

Colapinto y Hamilton durante una práctica.

Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora corre Colapinto

Mattia Colnaghi nació en Monza en 2008 y es hijo de padre italiano y madreargentina.

Quién es Mattia Colnaghi, la promesa argentina que inicia su camino en la Fórmula 3

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 17 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 20 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 38 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 47 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 47 minutos