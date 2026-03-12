A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de China: cuándo arranca la clasificación sprint y cómo verlo en vivo El piloto argentino correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Shanghái, en lo que será la segunda fecha de la temporada 2026. “Va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto es todo muy diferente, pero va a ser un lindo desafío”, analizó. Por + Seguir en







La carrera del Gran Premio de China será este domingo 15 de marzo a las 4, hora argentina AP Photo/Scott Barbour

Luego del accidentado debut en Australia, Franco Colapinto ya está en Shanghái para disputar la segunda fecha de Fórmula en el Gran Premio de China, donde se correrá la primera carrera sprint del año.

Esta será la primera vez que el pilarense recorra el circuito Circuito Internacional de Shanghái, ya que durante su etapa en Williams y en Alpine lo hizo ya con las temporadas iniciadas, por lo que nunca pudo hacer su presentación en territorio chino.

Si bien la actividad comenzará durante la madrugada de este viernes con la única práctica libre del fin de semana, luego se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint. “Va a ser duro porque no conozco el circuito, el auto es todo muy diferente, pero va a ser un lindo desafío”, analizó previo a su debut en dicho circuito.

“Todavía hay muchos problemas, hay muchas cosas desconocidas y que pasan, que surgen de la nada. Creo que estamos en un proceso de superar todos estos problemas y cosas que no predecimos que van a suceder, pero que de repente suceden”, indicó en diálogo con la prensa.

En el Gran Premio de Australia, Colapinto finalizó 14° y si bien tuvo una maniobra milagrosa para esquivar al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), en las primeras vueltas logró escalar algunas posiciones. Sin embargo, por un error de su equipo previo en la largada, fue condicionado tras ser sanción de tener que realizar un stop and go.