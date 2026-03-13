13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto largará 16° la carrera sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

El piloto argentino completó la clasificación al formato corto, luego de tener una sola sesión de entrenamientos libres, que le resultó bastante incómoda. Desde la medianoche buscará sumar puntos.

Por
Franco Colapinto largará en la 16° posición.

Franco Colapinto largará en la 16° posición.

Franco Colapinto tuvo una clasificación con varios contratiempos y partirá desde el 16° lugar en la carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026, que se disputa este fin de semana en el circuito internacional de Shanghái.

La carrera del Gran Premio de China será este domingo 15 de marzo a las 4, hora argentina
Te puede interesar:

Colapinto pone primera en China en la clasificación para la sprint: a qué hora arranca

El representante de Alpine F1 Team logró completar la sesión clasificatoria, pero su rendimiento estuvo condicionado por distintos inconvenientes en pista. Durante el primer minuto de tanda, protagonizó un trompo que lo obligó a perder tiempo y, además, en uno de sus intentos el auto sufrió una detención momentánea por problemas en el motor, lo que complicó su preparación para las vueltas rápidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032311175090696336&partner=&hide_thread=false

A pesar de esos contratiempos, Colapinto logró registrar un mejor tiempo de 1:34.327, marca que no le alcanzó para avanzar a la fase final de la clasificación sprint.

La pole position para la carrera corta quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la sesión con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team al marcar 1:31.520 en la SQ3. El segundo lugar fue para su compañero Andrea Kimi Antonelli, completando el 1-2 de la escudería alemana.

Más atrás en la parrilla se ubicaron Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, en una sesión marcada por el dominio de Mercedes en el arranque del fin de semana.

El compañero del argentino en Alpine, Pierre Gasly, sí logró avanzar a la SQ3 y largará 7° desde la zona media del pelotón, lo que dejó en evidencia la diferencia de rendimiento dentro del equipo durante esta clasificación. Tras la carrera, el argentino quedó algo decepcionado: "Estoy un poco un poco perdido con la qualy porque quedé 6:036 minutos y 3 segundos muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo".

Embed

La carrera sprint se disputará a 19 vueltas y entregará puntos a los ocho primeros clasificados. Para Colapinto, que todavía se encuentra adaptándose al trazado chino y al comportamiento del monoplaza, el objetivo será recuperar posiciones y acercarse a la zona de puntos antes de la clasificación principal del sábado.

Gran Premio de China: cómo será el resto del fin de semana

Sábado 14

  • Carrera sprint: 00:00
  • Clasificación: 4

Domingo 15

  • Carrera: 4

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Liam Lawson, quien estaba 8°, tuvo una lenta salida y Colapinto logró esquivarlo evitando el choque

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto en la largada de Australia

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

cuando volvera a correr franco colapinto en la formula 1: dia y horario del gp de china

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día y horario del GP de China

Franco Colapinto fue sancionado, terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

Por una sanción, Franco Colapinto terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

Rating Cero

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

últimas noticias

Conocé cuáles serán los feriados nacionales que habrá este mes para descansar

Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana

Hace 11 minutos
play
Franco Colapinto largará en la 16° posición.

Colapinto largará 16° la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Hace 32 minutos
Milei estará en el Foro Económico de Madrid.

Milei viajó a España: la agenda del Presidente en su visita a Madrid

Hace 42 minutos
play

Choque fatal en Panamericana y 197: un camión mató a un motociclista

Hace 45 minutos
Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Hace 46 minutos