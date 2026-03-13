Franco Colapinto largará 16° la carrera sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

El piloto argentino completó la clasificación al formato corto, luego de tener una sola sesión de entrenamientos libres, que le resultó bastante incómoda. Desde la medianoche buscará sumar puntos.

Franco Colapinto tuvo una clasificación con varios contratiempos y partirá desde el 16° lugar en la carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 2026 , que se disputa este fin de semana en el circuito internacional de Shanghái.

El representante de Alpine F1 Team logró completar la sesión clasificatoria, pero su rendimiento estuvo condicionado por distintos inconvenientes en pista. Durante el primer minuto de tanda, protagonizó un trompo que lo obligó a perder tiempo y, además, en uno de sus intentos el auto sufrió una detención momentánea por problemas en el motor , lo que complicó su preparación para las vueltas rápidas.

A pesar de esos contratiempos, Colapinto logró registrar un mejor tiempo de 1:34.327 , marca que no le alcanzó para avanzar a la fase final de la clasificación sprint.

¡EL ALPINE DE COLAPINTO SE PARÓ DE LA NADA EN EL MEDIO DE LA CALLE DE BOXES! Los mecánicos del equipo fueron a buscarlo a Franco y de repente... ¡ARRANCÓ!

La pole position para la carrera corta quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la sesión con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team al marcar 1:31.520 en la SQ3. El segundo lugar fue para su compañero Andrea Kimi Antonelli, completando el 1-2 de la escudería alemana.

Más atrás en la parrilla se ubicaron Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastr i, en una sesión marcada por el dominio de Mercedes en el arranque del fin de semana.

El compañero del argentino en Alpine, Pierre Gasly, sí logró avanzar a la SQ3 y largará 7° desde la zona media del pelotón, lo que dejó en evidencia la diferencia de rendimiento dentro del equipo durante esta clasificación. Tras la carrera, el argentino quedó algo decepcionado: "Estoy un poco un poco perdido con la qualy porque quedé 6:036 minutos y 3 segundos muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo".

La carrera sprint se disputará a 19 vueltas y entregará puntos a los ocho primeros clasificados. Para Colapinto, que todavía se encuentra adaptándose al trazado chino y al comportamiento del monoplaza, el objetivo será recuperar posiciones y acercarse a la zona de puntos antes de la clasificación principal del sábado.

Gran Premio de China: cómo será el resto del fin de semana

Sábado 14

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 4

Domingo 15

Carrera: 4

