La Fórmula 1 anunció su regreso a África: cuándo fue la última carrera en ese continente

La máxima categoría confirmó un acuerdo histórico de 10 años para volver a incorporar al calendario un gran premio, que será en Ruanda a partir de 2030. “En breve se anunciarán más detalles sobre la fecha de la carrera inaugural”, indicaron.

Desde 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda

La Fórmula 1 anunció un histórico regreso al calendario: el Gran Premio de África volverá a partir de 2030 tras un acuerdo de 10 años con Ruanda, luego que concluya la construcción de un circuito en Bugesera.

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La máxima categoría explicó que la incorporación al calendario será a partir de 2030, aunque resta anunciar las fecha de la carrea inaugural. “En breve se anunciará más detalles”, indicaron en el comunicado oficial. Será la primera carrera del campeonato en la región desde 1993 y permitirá que la categoría compita en todos los continentes habitados.

El último ganador de un Gran Premio de la Fórmula 1 en dicho continente fue el francés Alain Prost , con su Williams-Renault, quien se impuso el 14 de marzo en el Gran Premio de Sudáfrica, disputado en el circuito de Kyalami . El podio lo completaron Ayrton Senna con su McLaren y Mark Blundell con Ligier-Renault.

“Competir en África ha sido una ambición de larga data para la Fórmula 1, y el anuncio del martes se produce tras años de colaboración para garantizar que se establezcan las bases adecuadas , con el mejor socio, para ofrecer un Gran Premio exitoso, sostenible y de clase mundial para las generaciones venideras”, indicó la F1 en su página oficial.

Ruanda se consolidó como uno de los principales destinos de África para eventos internacionales , donde ya se disputaron competiciones deportivas importantes y encuentros mundiales como el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, el Trofeo ICC Women's Challenge, el Congreso de la FIFA 2023, la Liga Africana de Baloncesto, las Asambleas Generales de la FIA de 2024 y la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA.

En ese sentido, se detalló que durante todo el año, el recinto será capaz de albergar competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos, contribuyendo así a impulsar el crecimiento económico a largo plazo y la inversión en toda la región.

“El regreso del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el continuo crecimiento mundial del automovilismo”, aseguró Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

Gran Premio de África: cómo será el nuevo circuito

El regreso a África representa una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la Fórmula 1 en todo el continente, y casi el 60 % de los aficionados en los principales mercados del África subsahariana son menores de 35 años.

La pista se desarrollará bajo las normas Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y aprovechará los cambios de elevación del terreno. El diseño buscará integrarse en el paisaje natural y ofrecer puntos de observación para el público.

"Ubicado a 40 kilómetros al sur de Kigali, el circuito estaría diseñado para trabajar en armonía con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área para crear una experiencia de carreras única y desafiante", explicó la F1.

Actualmente la máxima categoría cuenta con 24 fechas en el campeonato, de las cuales 10 son en Europa, 7 en Asia, 5 en América del Norte, una en Sudamérica y otra en Oceanía.