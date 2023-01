La filosa crítica de Hugo Lloris al Dibu Martínez por la final del Mundial

La final del Mundial de Qatar 2022 sumó un nuevo capítulo: el arquero francés Hugo Lloris se sumó a las críticas contra Emiliano "Dibu" Martínez. Aseguró que no sabe hacer "estupideces en el arco", en relación a las actitudes del marplatense en la tanda de penales que terminó consagrando a la Argentina luego de 36 años.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugar en la portería, desestabilizar al rival, jugar al límite, hacer estupideces, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así”, explicó el arquero del Tottenham. Para luego agregar que es "demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”.