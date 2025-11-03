Cómo es el fascinante auto de lujo que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años: sale 300 mil euros El astro portugués lo sorprendió con un Lamborghini muy especial. El joven, de 15 años, lo presentó en redes luego de su debut con la selección Sub-16 de Portugal. Por







El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal. Redes sociales

Cristiano Ronaldo sorprendió al regalarle a su hijo de 15 años un exclusivo Lamborghini Urus S valuado en cerca de 300.000 euros.

El vehículo, un SUV de alto rendimiento, tiene un motor V8 biturbo de 650 caballos y puede alcanzar los 305 km/h.

Aunque el joven aún no puede conducir legalmente, el coche simboliza el estilo de vida de lujo de la familia y la admiración por los autos deportivos.

Cristiano Jr., además, acaba de debutar con la selección Sub-16 de Portugal, siguiendo los pasos futbolísticos de su padre. Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus goles, sino por un regalo que dejó a todos sin palabras. Su hijo mayor, Cristiano Jr., recibió un lujoso Lamborghini Urus S blanco valuado en casi 300.000 euros. El joven, de apenas quince años, compartió una imagen del vehículo en sus redes sociales junto al mensaje “First car”, despertando la curiosidad y sorpresa de millones de seguidores.

El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal, un momento que marcó un nuevo capítulo en su prometedora carrera deportiva. El joven delantero, que se formó en las inferiores de la Juventus y el Manchester United antes de sumarse al Al-Nassr, sigue los pasos de su padre tanto dentro como fuera del campo.

Más allá del lujo que rodea al regalo, el gesto del astro portugués refleja el vínculo familiar y el orgullo por los logros de su hijo. Aunque aún no puede manejar legalmente en Arabia Saudita, el país donde vive la familia, el vehículo se convirtió en un curioso reconocimiento por parte de Cristiano Ronaldo hacia la joven promesa.

Cristianinho Redes sociales Así es el auto que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo El Lamborghini Urus S que Cristiano Ronaldo obsequió a su hijo es uno de los SUV más potentes y exclusivos del mercado. Su diseño mezcla líneas deportivas con un aire imponente, típico de la firma italiana. Equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, alcanza los 650 caballos de fuerza y puede pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos, con una velocidad máxima de 305 km/h.

Pese a su peso de 2,3 toneladas, el auto mantiene un desempeño ágil y dinámico, algo que lo distingue dentro de la categoría de autos familiares de lujo. Su interior está tapizado con materiales de primera calidad, como cuero y fibra de carbono, y cuenta con tecnología de última generación orientada al confort y la seguridad.

El modelo regalado al joven Ronaldo sería una versión anterior a la edición 2025, lo que da a entender que podría provenir de la colección personal del futbolista. Este detalle no solo aumenta su valor sentimental, sino también su exclusividad. Cristianinho Redes sociales En Arabia Saudita, la edad mínima para obtener una licencia de conducir es de 18 años, por lo que Cristiano Jr. deberá esperar para ponerse al volante. Hasta entonces, podrá admirar su primer auto de lujo desde el asiento del acompañante. La entrega del vehículo coincidió con el debut oficial de Cristiano Jr. en la Sub-16 de Portugal, en el Torneo de la Copa de las Federaciones. Ingresó en los minutos finales del encuentro ante Turquía, que finalizó con victoria 2-0 para su selección. Con este paso, el joven delantero confirma que su carrera futbolística avanza con firmeza, bajo la atenta mirada de su padre, quien debutó a la misma edad en la Sub-15.