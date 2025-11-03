3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es el fascinante auto de lujo que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años: sale 300 mil euros

El astro portugués lo sorprendió con un Lamborghini muy especial. El joven, de 15 años, lo presentó en redes luego de su debut con la selección Sub-16 de Portugal.

Por
El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal.

El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal.

Redes sociales
  • Cristiano Ronaldo sorprendió al regalarle a su hijo de 15 años un exclusivo Lamborghini Urus S valuado en cerca de 300.000 euros.
  • El vehículo, un SUV de alto rendimiento, tiene un motor V8 biturbo de 650 caballos y puede alcanzar los 305 km/h.
  • Aunque el joven aún no puede conducir legalmente, el coche simboliza el estilo de vida de lujo de la familia y la admiración por los autos deportivos.
  • Cristiano Jr., además, acaba de debutar con la selección Sub-16 de Portugal, siguiendo los pasos futbolísticos de su padre.

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus goles, sino por un regalo que dejó a todos sin palabras. Su hijo mayor, Cristiano Jr., recibió un lujoso Lamborghini Urus S blanco valuado en casi 300.000 euros. El joven, de apenas quince años, compartió una imagen del vehículo en sus redes sociales junto al mensaje “First car”, despertando la curiosidad y sorpresa de millones de seguidores.

Ronaldo buscará superar un récord de Messi en Mundiales.
Te puede interesar:

El récord histórico de Messi que Cristiano Ronaldo sueña con conquistar en el Mundial 2026

El regalo se conoció poco después del debut de Cristiano Jr. con la selección Sub-16 de Portugal, un momento que marcó un nuevo capítulo en su prometedora carrera deportiva. El joven delantero, que se formó en las inferiores de la Juventus y el Manchester United antes de sumarse al Al-Nassr, sigue los pasos de su padre tanto dentro como fuera del campo.

Más allá del lujo que rodea al regalo, el gesto del astro portugués refleja el vínculo familiar y el orgullo por los logros de su hijo. Aunque aún no puede manejar legalmente en Arabia Saudita, el país donde vive la familia, el vehículo se convirtió en un curioso reconocimiento por parte de Cristiano Ronaldo hacia la joven promesa.

Cristianinho

Así es el auto que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo

El Lamborghini Urus S que Cristiano Ronaldo obsequió a su hijo es uno de los SUV más potentes y exclusivos del mercado. Su diseño mezcla líneas deportivas con un aire imponente, típico de la firma italiana. Equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, alcanza los 650 caballos de fuerza y puede pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos, con una velocidad máxima de 305 km/h.

Pese a su peso de 2,3 toneladas, el auto mantiene un desempeño ágil y dinámico, algo que lo distingue dentro de la categoría de autos familiares de lujo. Su interior está tapizado con materiales de primera calidad, como cuero y fibra de carbono, y cuenta con tecnología de última generación orientada al confort y la seguridad.

El modelo regalado al joven Ronaldo sería una versión anterior a la edición 2025, lo que da a entender que podría provenir de la colección personal del futbolista. Este detalle no solo aumenta su valor sentimental, sino también su exclusividad.

Cristianinho

En Arabia Saudita, la edad mínima para obtener una licencia de conducir es de 18 años, por lo que Cristiano Jr. deberá esperar para ponerse al volante. Hasta entonces, podrá admirar su primer auto de lujo desde el asiento del acompañante.

La entrega del vehículo coincidió con el debut oficial de Cristiano Jr. en la Sub-16 de Portugal, en el Torneo de la Copa de las Federaciones. Ingresó en los minutos finales del encuentro ante Turquía, que finalizó con victoria 2-0 para su selección. Con este paso, el joven delantero confirma que su carrera futbolística avanza con firmeza, bajo la atenta mirada de su padre, quien debutó a la misma edad en la Sub-15.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central

El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca.

"Se sufrió mucho": el ex Boca que reveló lo que sintió cuando se fue del club

Sergio Ramos impactó con su look vintage para el Gran Premio de México de F1.

Sergio Ramos impone un look 'vintage' y elegante: camisa oversize, pantalón sastre y gafas futuristas

En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja

El insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja

River enfrenta a Gimnasia en el Monumental.

Con un final polémico, River perdió 1 a 0 contra Gimnasia en el Monumental y se complica su clasificación a la Libertadores

Rating Cero

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
play

La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

últimas noticias

Javier Milei saludó uno por uno a su renovado Gabinete.

Video: el eufórico saludo de Javier Milei a su renovado Gabinete en la Casa Rosada

Hace 6 minutos
Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Hace 8 minutos
El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Hace 43 minutos
play
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Hace 45 minutos
River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

Hace 51 minutos