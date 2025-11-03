"Se sufrió mucho": el ex Boca que reveló lo que sintió cuando se fue del club Era titular y estaba pasando uno de sus mejores momentos en el club, pero no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y se fue en medio de un conflicto con la dirigencia. Ahora confesó que su intención siempre había sido quedarse. Por







Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca. Télam

Agustín Rossi se fue de Boca a principios de 2023 en medio de un conflicto con la dirigencia que encabezaba Jorge Amor Ameal.

El arquero no llegó a un acuerdo para renovar su contrato a pesar de que, según afirmó el club, se le hizo una "propuesta gigante".

En una reciente entrevista con ESPN afirmó que su intención "siempre" fue quedarse en Boca.

"Nadie lo sabe, pero dentro de casa se sufrió mucho con las charlas y todo lo que se dijo", confesó. Flamengo es finalista de la Copa Libertadores y, en buena medida, es gracias al arquero argentino Agustín Rossi, una de las figuras del plantel. Aunque hoy disfruta de su presente en el club brasileño, el futbolista confesó que "sufrió mucho" entre fines de 2022 y principios de 2023, cuando terminó su etapa en Boca.

En ese momento, a pesar de que había tenido un gran año, Rossi no llegó a un acuerdo con la dirigencia que encabezaba Jorge Amor Ameal y no renovó su contrato. Desde el club dijeron que le habían hecho una "propuesta gigante" pero, poco después, ficharon a Sergio "Chiquito" Romero.

"Dentro de todo lo que hice, mi intención siempre fue quedarme. No en el momento de hablar de la renovación, sino un año y medio antes, que tuvimos algunas charlas. Después, no se terminó dando", reveló el arquero en una reciente entrevista con ESPN, y confesó que la situación afectó a su entorno.

"Mi familia también, nadie lo sabe, pero dentro de casa se sufrió mucho con las charlas y todo lo que se dijo y había salido a decir el presidente en su momento. Pero son negociaciones y no se llegó a buen puerto", agregó Rossi, aunque reconoció que "es algo que no puedo dejar atrás".

Agustín Rossi arquero Boca "Todo el apoyo que el hincha me dio desde siempre, en la cancha gritando por mí, en la calle... Mismo hoy en Río, que me cruzo a alguno y me sigue felicitando y agradeciendo por lo que le di a Boca en su momento, pero son cosas que se dieron así. Hoy estoy bien y muy feliz", concluyó.

El paso de Agustín Rossi por Boca Agustín Rossi llegó a Boca en febrero de 2017, procedente de Estudiantes de La Plata, y con el paso de los meses se afianzó como titular. Sin embargo, al año siguiente fue cuestionado por algunas malas actuaciones y recién recuperó la titularidad en septiembre, tras una lesión de Esteban Andrada. A comienzos de 2019, tras perder terreno en el equipo, fue cedido a préstamo al Antofagasta de Chile y luego a Lanús. Volvió a Boca en 2021 y, con la salida de Andrada, se convirtió en titular. Esta fue su mejor etapa en el club, pero terminó a principios de 2023 porque no acordó la renovación de su contrato. Rossi concluyó su paso por Boca después de jugar 151 partidos, con 72 vallas invictas y seis títulos: los campeonatos de Primera División 2016-2017 y 2017-2018; la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y el campeonato de Primera División 2022.