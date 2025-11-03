3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Se sufrió mucho": el ex Boca que reveló lo que sintió cuando se fue del club

Era titular y estaba pasando uno de sus mejores momentos en el club, pero no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y se fue en medio de un conflicto con la dirigencia. Ahora confesó que su intención siempre había sido quedarse.

Por
Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca.

Este futbolista ganó la Copa de la Liga 2022 con Boca.

Télam
  • Agustín Rossi se fue de Boca a principios de 2023 en medio de un conflicto con la dirigencia que encabezaba Jorge Amor Ameal.
  • El arquero no llegó a un acuerdo para renovar su contrato a pesar de que, según afirmó el club, se le hizo una "propuesta gigante".
  • En una reciente entrevista con ESPN afirmó que su intención "siempre" fue quedarse en Boca.
  • "Nadie lo sabe, pero dentro de casa se sufrió mucho con las charlas y todo lo que se dijo", confesó.

Flamengo es finalista de la Copa Libertadores y, en buena medida, es gracias al arquero argentino Agustín Rossi, una de las figuras del plantel. Aunque hoy disfruta de su presente en el club brasileño, el futbolista confesó que "sufrió mucho" entre fines de 2022 y principios de 2023, cuando terminó su etapa en Boca.

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central
Te puede interesar:

El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

En ese momento, a pesar de que había tenido un gran año, Rossi no llegó a un acuerdo con la dirigencia que encabezaba Jorge Amor Ameal y no renovó su contrato. Desde el club dijeron que le habían hecho una "propuesta gigante" pero, poco después, ficharon a Sergio "Chiquito" Romero.

"Dentro de todo lo que hice, mi intención siempre fue quedarme. No en el momento de hablar de la renovación, sino un año y medio antes, que tuvimos algunas charlas. Después, no se terminó dando", reveló el arquero en una reciente entrevista con ESPN, y confesó que la situación afectó a su entorno.

"Mi familia también, nadie lo sabe, pero dentro de casa se sufrió mucho con las charlas y todo lo que se dijo y había salido a decir el presidente en su momento. Pero son negociaciones y no se llegó a buen puerto", agregó Rossi, aunque reconoció que "es algo que no puedo dejar atrás".

Agustín Rossi arquero Boca

"Todo el apoyo que el hincha me dio desde siempre, en la cancha gritando por mí, en la calle... Mismo hoy en Río, que me cruzo a alguno y me sigue felicitando y agradeciendo por lo que le di a Boca en su momento, pero son cosas que se dieron así. Hoy estoy bien y muy feliz", concluyó.

El paso de Agustín Rossi por Boca

Agustín Rossi llegó a Boca en febrero de 2017, procedente de Estudiantes de La Plata, y con el paso de los meses se afianzó como titular. Sin embargo, al año siguiente fue cuestionado por algunas malas actuaciones y recién recuperó la titularidad en septiembre, tras una lesión de Esteban Andrada.

A comienzos de 2019, tras perder terreno en el equipo, fue cedido a préstamo al Antofagasta de Chile y luego a Lanús. Volvió a Boca en 2021 y, con la salida de Andrada, se convirtió en titular. Esta fue su mejor etapa en el club, pero terminó a principios de 2023 porque no acordó la renovación de su contrato.

Rossi concluyó su paso por Boca después de jugar 151 partidos, con 72 vallas invictas y seis títulos: los campeonatos de Primera División 2016-2017 y 2017-2018; la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022 y el campeonato de Primera División 2022.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sergio Ramos impactó con su look vintage para el Gran Premio de México de F1.

Sergio Ramos impone un look 'vintage' y elegante: camisa oversize, pantalón sastre y gafas futuristas

En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja

El insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja

River enfrenta a Gimnasia en el Monumental.

Con un final polémico, River perdió 1 a 0 contra Gimnasia en el Monumental y se complica su clasificación a la Libertadores

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

Exequiel Zeballos erró un penal para Boca contra Estudiantes.

Video: el penal que erró Exequiel Zeballos para Boca contra Estudiantes en La Plata

Rating Cero

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe

Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos"

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.
play

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

últimas noticias

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

Hace 6 minutos
Esta escapada brasileña es un destino perfecto para vacacionar.

Este pueblo de Brasil combina playa con tranquilidad y es un destino poco conocido: dónde se encuentra

Hace 7 minutos
Consejo clave para que el internet no funcione lento.

Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Hace 21 minutos

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendas empanadas cortadas a cuchillo

Hace 25 minutos
Elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

El restaurante donde la cocina árabe-sefaradí mantiene viva una historia centenaria

Hace 26 minutos