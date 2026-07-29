La reacción de Mirtha Legrand tras el desnudo de un reconocido actor en el teatro

La conductora compartió su experiencia tras asistir a la obra, opinó sobre una de las escenas más comentadas y generó repercusión.

Mirtha Legrand volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados del espectáculo argentino luego de asistir a una función de Secreto en la montaña, la obra protagonizada por los actores Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en el Multiteatro.

La histórica conductora presenció la adaptación teatral del clásico cinematográfico y, días más tarde, durante su programa La Noche de Mirtha, sorprendió al revelar qué sintió frente a una de las escenas más comentadas de la puesta: el desnudo de Lamothe.

Durante la conversación con Benjamín Vicuña, la conductora recordó el fuerte impacto que le generó la intensidad de la historia de amor representada sobre el escenario. "Es una historia de amor muy fuerte y a los besos están. ¡Dios mío!" , comentó entre risas, dejando en claro que la propuesta teatral no pasó inadvertida para ella.

El momento más comentado llegó cuando Vicuña decidió preguntarle directamente qué le había parecido el desnudo de Esteban Lamothe, una de las escenas más emblemáticas de la obra. "¿Y el desnudo? ¿Fue fuerte o está bien?" , consultó el actor. Sin esquivar la pregunta, la diva recordó la reacción del público y respondió: "Una mujer gritó con el desnudo..." , provocando carcajadas en toda la mesa. Más adelante, cuando Vicuña defendió que "el desnudo es lindo, es cuidado" , la conductora lanzó una respuesta que desató nuevas risas: "¡No es nada cuidado!" , en uno de los momentos televisivos más comentados del fin de semana.

Más allá del humor, las declaraciones dejaron espacio para una reflexión más profunda. Benjamín Vicuña explicó que la escena busca transmitir una historia de amor capaz de superar los prejuicios y sostuvo que todavía persisten expresiones de homofobia, discriminación y discursos de odio, especialmente en las redes sociales. El actor remarcó que la obra pretende aportar una mirada diferente sobre esos temas y que las escenas más impactantes tienen un sentido narrativo antes que provocador.

Mirtha Legrand tuvo una lúcida respuesta sobre el desnudo de Esteban Lamothe en suobra de teatro. Redes sociales

Cuál es el mayor deseo de Mirtha Legrand

A pocos meses de cumplir 100 años, Mirtha Legrand volvió a emocionar al hablar de su presente personal y de los sueños que todavía conserva. Durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la conductora sorprendió a sus invitados al referirse con total naturalidad al paso del tiempo y revelar cuál es el anhelo que mantiene intacto mientras atraviesa una de las etapas más importantes de su vida.

En la charla con Karina Mazzocco, la histórica figura de la televisión argentina también compartió algunos detalles de su rutina cotidiana. Contó que cada mañana se coloca una bata sobre el camisón y confesó que continúa siendo muy coqueta. "Me gusta estar linda y que me elogien, pero no me maquillo en casa; solo para eventos o venir al programa", expresó, mostrando una faceta íntima poco habitual para el público.

La conductora también recordó que durante muchos años le incomodó que se hablara permanentemente de su edad, aunque reconoció que esa sensación cambió con el tiempo. "Ahora no porque los he vivido muy bien. Son muchos años", afirmó con serenidad. Sus palabras reflejaron una mirada positiva sobre su trayectoria y sobre una vida marcada por décadas de trabajo ininterrumpido en los medios de comunicación.

Finalmente, Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor deseo de cara al futuro. "Quisiera vivir algunos años más porque tengo muchos y disfruto de mis amigos y de todo. Tengo salud, que es lo más importante, así que continúo hasta que Dios lo quiera", expresó emocionada.