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Escándalo en Gran Hermano: piden la expulsión de dos participantes por sus repudiables comentarios

La casa más famosa del país vive momentos de máxima tensión tras la indignación del público frente a las actitudes de dos jugadoras.

La reconocida periodista pidió por la salida de dos participantes.

La reconocida periodista pidió por la salida de dos participantes.

Solange Abraham y Cinzia Francischiello quedaron nuevamente en el foco del conflicto en Gran Hermano Generación Dorada tras las severas críticas expresadas por Laura Ubfal. En el ciclo La Linterna, la periodista remarcó que las formas de comportarse de ambas concursantes dentro del juego evidencian un trato discriminatorio, lo que despertó fuertes controversias tanto entre el panel del programa como en el público seguidor.

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El cruce tuvo un nuevo capítulo en Bondi Live cuando Agus Rey rememoró la ocasión en la que las jugadoras enfrentaron a Ubfal en plena emisión: “Me parece una locura que tengas que aclarar. ¿Quién va a decir algo que no vio? Te increparon en vivo y te dijeron: ‘Mostrame el tape’”. Este cruce televisivo no tardó en viralizarse en las redes sociales, alimentando el repudio generalizado de los espectadores.

Lejos de retroceder, la analista del reality reafirmó sus cuestionamientos de manera contundente sobre las dos hermanitas. “Me encanta porque no quieren reconocer que Sol y Cinzia son unas discriminadoras asquerosas“, sentenció Ubfal, dejando en claro que ese tipo de conductas representan un patrón recurrente dentro de la casa. Su declaración volvió a encender las alarmas sobre el límite de las agresiones verbales permitidas en la convivencia, al punto de que en las redes sociales solicitaron sus expulsiones.

Los comentarios de Solange y Cinza en Gran Hermano

Para argumentar su postura, Laura Ubfal repasó diferentes momentos del reality que, desde su perspectiva, confirman un proceder reiterado. “Se la pasan diciéndole cucaracha a Yipio. Le dijeron grasa a Campanita", expresó la periodista para visibilizar que no se trataba de episodios aislados en la convivencia. Sus declaraciones generaron un fuerte impacto entre los fanáticos que siguen el día a día del certamen.

Asimismo, la analista trajo a colación actitudes previas de una de las participantes y remarcó: “Esto ya lo tenía Sol en el 2011 y ahora con Cinzia están potenciadas. Se creen las reinas del glamour. Es una cosa clasista, discriminadora. Se ve en la casa". El cuestionamiento puso nuevamente en debate los límites del juego y el comportamiento frente a las cámaras.

Frente a la repercusión de sus dichos, la especialista en espectáculos reafirmó su postura de manera categórica. "Esto es lo que yo pienso y veo“, sostuvo al ratificar los señalamientos sobre las concursantes y profundizar la grieta entre la audiencia. Esta toma de posición provocó intensos cruces de opiniones en las distintas plataformas digitales.

De esta forma, la polémica volvió a encender las conversaciones en torno al día a día dentro del certamen. Mientras las redes sociales y los programas del medio debaten el alcance de estos tratos, el accionar de Solange y Cinzia continúa bajo la mirada atenta del público. Las próximas instancias de eliminación definirán el impacto real de esta controversia en el voto de la gente.

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