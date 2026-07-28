La FIFA anunció una empresa de u$s20 mil millones para gestionar los mundiales y generó polémica

La asociación propuso crear una compañía para "integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos". El rechazo de la UEFA.

La FIFA anunció la propuesta, sujeta a la aprobación de las 211 asociaciones miembro, de crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para "integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias — con la gestión operativa de los torneos ", como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

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La federación aseguró que, de a probarse, "el desarrollo del fútbol en todos los rincones del mundo se beneficiaría inmediatamente de un mayor financiamiento disponible para las 211 asociaciones miembro ", a partir del nuevo Programa FIFA Fast Forward (FFFP) que adicionaría alrededor de u$s20 millones por asociación miembro en los próximos tres mundiales.

FFE sería propiedad de la FIFA, según explicó la organización en un comunicado, pero contaría con " inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias no controladoras en FFE ". Estos permitirían recaudar u$s4.200 millones a finales de este año para financiar FFFP, basándose en una valoración inicial de capital de u$s20 mil millones.

En el texto, se confirmó que la FIFA trabaja junto a J.P. Morgan y OpenEconomics en el desarrollo de la operación financiera y que entre los potenciales inversores aparece Thrive Eternal, firma lanzada por Joshua Kushner.

" La FIFA mantendría el control exclusivo de FFE y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol , las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas", afirmó la federación en el comunicado publicado este martes en su sitio web oficial.

De todas formas, la creación de la FFE está sujeta al apoyo de la mayoría de las asociaciones miembro y a las aprobaciones pertinentes del Consejo de la FIFA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, deberá enfrentar nuevas elecciones el próximo año.

El rechazo de la UEFA: "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol"

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, en inglés) rechazó la propuesta de la FIFA y sentenció: "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol, no le pertenece a la FIFA como para que lo venda". Además, cuestionó la "transparencia" de la creación de FFE.

"La esencia y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién obtiene ganancias financieras", apuntó la UEFA en un comunicado tajante.

La unión consideró que el proyecto "cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar" y pidió a todas las federaciones miembro analizar la iniciativa con atención.