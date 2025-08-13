Con una novedad, Javier Frana confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

13 de agosto de 2025 Inicio
El capitán se decidió por el marplatense para completar la convocatoria y representará por primera vez al país. La próxima competencia será ante Países Bajos, el 12 y 13 de septiembre, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

El capitán de Argentina, Javier Frana, confirmó el equipo argentino que disputará la Copa Davis contra Países Bajos el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Groningen. Los jugadores citados serán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverrry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y, como novedad, confirmó a Francisco Comesaña, con el fin de poder pasar a ser parte de los ocho mejores países, lo cuales jugarán las finales.

Respecto al equipo que venció en febrero a Noruega de visitante, la única modificación es Mariano Navone. En su lugar, ingresó Comesaña, quien tiene un gran presente y se encuentra 71 del ranking, 54 en la clasificación en vivo. Actualmente, se encuentra en la cuarta ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde enfrentará a Andrey Rublev.

“Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que no ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrilo”, indicó el capitán.

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional le ganó por 5 a 0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

La delegación argentina partirá rumbo a Países Bajos el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie que enfrentará el segundo fin de semana de septiembre a partir de las 9 de argentina. Los encuentros se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.

