Con una novedad, Javier Frana confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

El capitán de Argentina, Javier Frana, confirmó el equipo argentino que disputará la Copa Davis contra Países Bajos el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Groningen. Los jugadores citados serán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverrry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y, como novedad, confirmó a Francisco Comesaña, con el fin de poder pasar a ser parte de los ocho mejores países, lo cuales jugarán las finales.
Respecto al equipo que venció en febrero a Noruega de visitante, la única modificación es Mariano Navone. En su lugar, ingresó Comesaña, quien tiene un gran presente y se encuentra 71 del ranking, 54 en la clasificación en vivo. Actualmente, se encuentra en la cuarta ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde enfrentará a Andrey Rublev.
“Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que no ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrilo”, indicó el capitán.
El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional le ganó por 5 a 0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.
La delegación argentina partirá rumbo a Países Bajos el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie que enfrentará el segundo fin de semana de septiembre a partir de las 9 de argentina. Los encuentros se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.