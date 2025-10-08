8 de octubre de 2025 Inicio
Subastarán objetos personales de Maradona y la mítica camiseta rota de la final entre Barcelona y Athletic de Bilbao

Se trata de la indumentaria que el Diez utilizó en la final de la Copa del Rey de 1984, un partido histórico que acabó en una batalla campal entre los jugadores y será subastada ese día por Matchday Football Auctions.

La camiseta de Maradona en Barcelona será subastada y tiene una base de 30.000 dólares

La camiseta de Maradona en Barcelona será subastada y tiene una base de 30.000 dólares

A casi cinco años de la muerte de Diego Maradona, se subastarán objetos personales del astro y entre ellos aparece la mítica camiseta que utilizó en la final de la Copa del Rey en 1984. La casa Matchday Football Auctions venderá una colección exclusiva de artículos personales y remeras históricas utilizadas por el ídolo argentino. El evento se realizará de manera online del 28 de octubre al 28 de noviembre.

En un mes iniciará el jury contra Makintach.
Causa Maradona: se conoció la fecha del inicio del juicio político a la jueza Julieta Makintach

Se trata de más de veinte piezas únicas, entre las que destacan camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli y Barcelona, además de objetos icónicos como los aros que usó en su partido de despedida y una placa conmemorativa del campeonato de 1981 obtenido con el Xeneize.

Pero también se destaca, principalmente, la indumentaria que el excampeón del mundo vistió en la final entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, recordada por el encuentro conocido como “La Batalla del Bernabéu”. Aquel cotejo no se trató de uno más, sino que, además de ser por la disputa del título, Maradona se reencontró con Andoni Goikoetxea, el defensor que un año antes lo había fracturado.

El enfrentamiento derivó en una batalla campal que marcó el final de la etapa del Diez en el club catalán. “Todos fuimos de frente”, indicó años después el propio Diego sobre aquel momento que quedó grabado en la memoria del fútbol por patadas, puñetazos, agresiones y hasta la camiseta rota del astro.

Según informó la casa de subastas, la prenda tiene la marca de ese duro enfrentamiento: tiene roto el cuello, un corte horizontal por forcejeo y desgarros en la tela.

Camiseta Diego Maradona Barcelona

Quién tenía la mítica camiseta de Diego Maradona de la final de la Copa del Rey

Después de la trifulca dentro del campo de juego, la camiseta quedó tendida en el césped y lavandera del Barcelona la levantó t la conservó como recuerdo.

Años más tarde la obsequió al padre del actual propietario. La pieza permaneció en esa familia durante cuatro décadas, hasta ahora, cuando se decidió ponerla en venta.

“La camiseta la recogió en el estadio, perdida, una empleada de la lavandería del Barça. Como no la podían reparar -en esos tiempos se aprovechaban todas-, se la quedó la empleada, que la guardó en un baúl. Luego esa señora le regaló la camiseta al dueño de un bar frecuentado por empleados del club. Esa familia se la quedó casi 40 años y su hijo nos la cedió a nosotros este año. La autenticamos y viajamos a Barcelona a por ella”, relató Yael Rodríguez de Matchday Football Auctions. El precio base es de 30.000 dólares.

