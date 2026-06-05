Adiós a una leyenda: qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

La música argentina lamenta la pérdida de uno de sus máximos referentes. Todo los detalles sobre su deceso.

La muerte de Carlos Alberto Solari , más conocido como el Indio Solari , conmocionó este viernes al mundo de la música argentina y del rock nacional . El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir , en el partido bonaerense de Ituzaingó , luego de una larga lucha contra el Parkinson , enfermedad que había hecho pública en 2016 y que condicionó progresivamente su salud durante la última década.

Las primeras informaciones oficiales indican que el artista fue encontrado sin vida durante la mañana por su cuidadora, quien alertó a los servicios de emergencia . El caso quedó bajo investigación judicial para determinar formalmente las causas del fallecimiento , aunque tanto las primeras actuaciones policiales como los antecedentes médicos del músico apuntan a su delicado estado de salud .

El parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires caratuló el expediente como una "averiguación de causales de muerte" e identificó al fallecido como el reconocido cantante y compositor de Los Redondos . En el mismo documento se dejó constancia de que Solari padecía mal de Parkinson , enfermedad diagnosticada públicamente hace diez años.

Por su parte, la Fiscalía General de Morón confirmó que tomó conocimiento del hecho alrededor de las 8.30 de la mañana de este viernes, cuando fue reportado el hallazgo sin vida del cantante en su domicilio de Parque Leloir . De acuerdo con el comunicado difundido oficialmente, el cuerpo del músico fue encontrado tras la llegada de su cuidadora al lugar.

Según detalló el parte judicial, la cuidadora arribó a la vivienda cerca de las 8 de la mañana y encontró al artista en una zona próxima a una pileta ubicada dentro de la propiedad. Inmediatamente dio aviso a un servicio privado de emergencias médicas, cuyos profesionales constataron el fallecimiento.

Tras la notificación oficial, intervino la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó, encabezada por el fiscal Lucio Rivero, quien se trasladó al domicilio junto a personal especializado para supervisar las primeras actuaciones judiciales y periciales.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de casos, la Justicia dispuso la intervención de la Policía Científica y ordenó la realización de una autopsia médico-legal. El objetivo es establecer con precisión la causa del fallecimiento y completar la documentación judicial correspondiente.

Las fuentes policiales remarcaron además que, hasta el momento, no existen indicios de participación de terceros ni elementos que permitan sospechar otra causa distinta a las complicaciones asociadas a su estado de salud, aunque la investigación seguirá abierta hasta conocerse el resultado definitivo de la autopsia.