La dura confesión del médico de Argentinos Juniors tras la lesión de Luciano Sánchez. 

"En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Donato Villani (médico de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura del cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos" , explicó en diálogo con D-Sports.

A su vez, confirmó que no hubo compromiso vascular ni fractura en la lesión pero "hay que hacer una reconstrucción”.

Sobre los tiempos que le llevará volver a las canchas, Roncoroni indico que la misma será “de entre 10 y 12 meses” y además se necesitarán de dos etapas quirúrgicas.

Por su parte, señaló la buena voluntad del futbolista brasilero quien “me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo”. "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido", agregó.

El sentido mensaje de Marcelo tras la lesión de Luciano Sánchez

El futbolista realizó un posteo en su cuenta de Instagram para desearle pronta recuperación a su colega.

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, @luciano.sanchez03. Toda la fuerza del mundo!", escribió la estrella brasileña.

La impactante lesión de Luciano Sánchez en la Copa Libertadores