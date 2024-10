La desfachatez de Franco Colapinto para convencer al equipo Williams: "Dale, amigo..."

"El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije 'Dale amigo, tirá duras y lo hacemos más largo'. No querían y los convencí. El año que viene si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia", bromeó el nacido en Pilar hace 21 años, luego de completar las 56 vueltas en el autódromo del estado de Texas.