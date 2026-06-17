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17 de junio de 2026 Inicio

Antonela Roccuzzo cambió la cábala para que Argentina ganara ante Argelia y no falló: nadie la vio

Un detalle inesperado en las tribunas se convirtió en la señal que todos empezaron a mirar después del partido.

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La esposa de Lionel Messi junto a sus hijos Thiago

La esposa de Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. 

ntonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, también fue noticia en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, aunque esta vez por un detalle que pasó casi inadvertido para muchos hinchas. La rosarina modificó la famosa cábala familiar que había acompañado al equipo campeón en Qatar 2022 y la nueva elección coincidió con una victoria contundente frente a Argelia por 3-0.

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El pequeño gesto estuvo relacionado con las camiseta elegidas por la esposa del capitán y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para acompañar al Diez en el inicio de una nueva aventura mundialista. En el Mundial anterior, tras la derrota inesperada ante Arabia Saudita, la familia había cambiado la indumentaria titular por la alternativa violeta, una decisión que los fanáticos transformaron en una de las cábalas más recordadas del torneo.

Pero para el Mundial 2026, Roccuzzo decidió escribir una historia diferente: volvió a la camiseta titular celeste y blanca desde el primer partido y mantuvo esa elección sin mirar atrás. La decisión llamó la atención porque rompía con la lógica de repetir exactamente el ritual de Qatar, donde aquel cambio terminó asociado al camino hacia la gloria internacional.

La coincidencia volvió a alimentar el mundo de las cábalas del fútbol, donde cada detalle puede convertirse en símbolo. Mientras Messi brilló con un histórico triplete ante Argelia, la familia del capitán acompañó desde las tribunas con los colores tradicionales de la Albiceleste, reforzando una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026

Después del triunfo de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje en sus redes sociales celebrando la actuación del equipo y especialmente el rendimiento de Lionel Messi, protagonista absoluto de una noche histórica en el debut mundialista. La publicación llegó acompañada de imágenes familiares y mostró nuevamente el apoyo incondicional de la rosarina durante una nueva competencia internacional.

"Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi !!!! Sos increíble!!", escribió la modelo luego del partido ante Argelia, que tuvo un significado especial para la familia ya que Messi alcanzó marcas históricas: convirtió tres goles, lideró la goleada argentina, alcanzó la cima de goleadores históricos en Mundiales y volvió a demostrar su vigencia en el máximo escenario del fútbol internacional.

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