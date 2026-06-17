Esta bandera de una de las selecciones del Mundial 2026 tuvo un tratamiento especial en la ceremonia: a qué se debe Una medida que llamó la atención en la previa de un partido. La FIFA aplicará la misma medida en los próximos encuentros. Por Agregar C5N en









La medida que tomó la FIFA para respetar el emblema de este país.

Una bandera recibió un tratamiento especial durante la ceremonia previa de un partido del Mundial 2026.

El emblema contiene una inscripción religiosa considerada sagrada por millones de personas.

Por motivos culturales y protocolares, se evita que la bandera toque el suelo durante los actos oficiales.

La FIFA adaptó el protocolo y aplicará la misma medida en los próximos encuentros de esa selección. El empate entre Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026 dejó una curiosa imagen que llamó la atención de muchos espectadores. Durante la previa del partido, la bandera saudí apareció sostenida de una manera particular, evitando en todo momento que tocara el césped. Aunque para gran parte del público pudo haber pasado inadvertido, detrás de ese gesto existe una explicación vinculada a cuestiones religiosas, culturales y protocolares muy importantes para el país asiático.

La bandera de Arabia Saudita se distingue por su color verde y por llevar escrita en blanco la shahada, la declaración de fe y primer pilar del Islam, junto a una espada. Esta inscripción, que significa "No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero", es más que un simple símbolo nacional y tiene un profundo valor religioso para millones de musulmanes. Por ese motivo, su uso está sujeto a estrictas normas de respeto y protocolo, tanto dentro del país como en eventos internacionales.

La bandera de Arabia Saudita siendo sostenida para que no toque el césped. Redes sociales La misma medida se repetirá en los próximos compromisos ante España y Cabo Verde, cuando ambas banderas sean sostenidas en alto por voluntarios durante la presentación. La decisión busca respetar el carácter religioso que tiene la bandera de Arabia Saudita y las tradiciones asociadas a su uso.

Por qué la bandera de Arabia Saudita no puede tocar el suelo en el Mundial 2026 En Arabia Saudita se considera una falta de respeto que la bandera toque el suelo o sea tratada como un objeto común. Debido al carácter sagrado de la inscripción que contiene, existen normas muy estrictas sobre su uso y conservación. Por esa razón, durante el Mundial 2026 se evita que el emblema sea apoyado sobre el césped durante las ceremonias protocolares.

Los hinchas de Arabia Saudita con la bandera. Redes sociales La explicación brindada por la FIFA y el comité organizador es sencilla: el protocolo fue adaptado para evitar cualquier situación que pudiera interpretarse como una falta de respeto hacia la bandera saudí. De esta manera, se busca preservar el valor religioso que tiene el emblema para millones de personas.

No es la primera vez que ocurre algo similar, ya que en otras oportunidades la presencia de la shahada en la bandera de Arabia Saudita obligó a realizar modificaciones en cuestiones de exhibición, merchandising y ceremonias oficiales para respetar el carácter sagrado de la misma. Este gesto también ocurrió en el partido que disputó Irak ante Noruega al día siguiente.