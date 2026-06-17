La periodista que se quedó fuera del Mundial 2026 a última hora: quién es Una sorpresiva e inesperada decisión dejó a una reconocida conductora sin la posibilidad de viajar a la gran cita deportiva. Agregar C5N en









La reconocida periodista se quedó afuera del equipo que cubrirá el Mundial.

El universo de las transmisiones por internet y la cobertura de los principales acontecimientos futbolísticos suele presentar giros inesperados en el armado de sus equipos de trabajo. En esta oportunidad, la figura que acaparó todas las miradas fue Chechu Bonelli, quien imprevistamente fue marginada de COPA MUNDIAL, por un motivo que causó un profundo asombro y despertó múltiples comentarios en el ámbito de los medios de comunicación.

La controversia cobró notoriedad pública durante el desarrollo del ciclo conducido por Yanina Latorre, SQP, en momentos en que la mesa periodística repasaba la nómina de los corresponsales y las celebridades contratadas para realizar el seguimiento del torneo. Mientras se mencionaban personalidades de la farándula como Cachete Sierra, Sofi Jujuy y Eva Barjiela, la notoria falta de la experimentada conductora en la lista final encendió de inmediato las alarmas.

En el transcurso del debate al aire, la panelista Majo Martino fue la encargada de revelar los pormenores de la drástica determinación que tomó la productora: “La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, con Cachete, con todos, y a último momento decidieron no mandarla”. El anuncio causó un fuerte impacto debido a que la conductora se perfilaba como uno de los pilares del espacio.

La cancelación del pasaje causó una gran sorpresa en el entorno laboral de la señal, dado que Bonelli se mostraba entusiasmada con la propuesta y ya tenía toda la logística armada para el traslado. No obstante, lo que dijeron las autoridades del canal de internet resultó tan llamativo como singular: “Dicen que fue por presupuesto. Porque a las otras personas tal vez iban por alguna marca".

El reemplazo de Chechu Bonelli para cubrir el Mundial 2026 Durante la franja horaria asignada habitualmente a Valet Parking, el ciclo que comanda Chechu Bonelli, se produjo el debut al aire de Sofi Jujuy en dupla con Nacho, el exparticipante de Gran Hermano. Ambos asumieron la conducción de COPA MUNDIAL™ directamente desde la sede del evento deportivo, una puesta en escena que expuso de manera inequívoca la sustitución de la conductora y sembró malestar en el equipo.

La llamativa maniobra de la productora del canal de internet despertó inmediatas repercusiones en los programas de espectáculos. En el espacio que lidera Yanina Latorre se debatió en profundidad acerca del momento que sufrió la experimentada periodista deportiva, haciendo hincapié en que ya existían compromisos previos asumidos por la empresa y que la planificación del viaje estaba totalmente cerrada antes de que las autoridades decidieran dar marcha atrás con su pasaje. Esta reestructuración expone la compleja realidad que atraviesan los nuevos medios digitales de comunicación en la actualidad, donde las decisiones estratégicas de último momento suelen priorizar factores ajenos a lo estrictamente profesional. La situación deja en evidencia cómo la dinámica de las coberturas internacionales en plataformas de streaming sigue bajo un constante proceso de ensayo y error en el armado de sus grillas comerciales.