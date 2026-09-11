Javier Milei, ante alumnos en el acto por el Día del Maestro: "Un país funciona igual que un aula"

Tras la polémica por su presentación en la escuela ORT, el jefe de Estado habló ante representantes de la comunidad educativa en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, ubicada en el barrio porteño.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde habló ante alumnos y docentes, luego de su alocución en la escuela ORT, que generó mucha indignación entre padres y profesores de la institución, al arengar que abucheen a periodistas.

En este caso, el lugar elegido no se trató de un instituto educativo, sino el comúnmente llamado Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.El discurso se enmarcó en contexto de lucha y protesta por parte del colectivo de educación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación y no aplicada por el Ejecutivo.

Tras saludar a las autoridades presentes, el jefe de Estado deseó un "feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino ". Ante alumnos del ciclo inicia, Milei les recordó que "los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando a una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana y que les demuestran cada día que enseñar vale la pena".

"Ustedes están en este lugar porque se ganaron este reconocimiento; nadie los eligió por sorteo ni por casualidad. Cada uno de ustedes fue elegido por sus maestros porque durante todo el año se destacaron por estudiar, por esforzarse y por portarse bien con sus compañeros. Esto tiene mucho mérito y quiero que lo tengan bien en claro: lo que lograron lo lograron ustedes, sabiendo todo el empeño que tuvieron que dedicarle a ser buenos alumnos y buenos compañeros", sumó el mandatario.

Durante su breve discurso, Milei puso en valor lo que significa ser buen alumno: "significa levantar la mano para pedir la palabra, hacer la tarea aunque tengan ganas de jugar, intentarlo de nuevo cuando una cuenta no sale o cuando una palabra cuesta leerla. Y por todo esto, tan importante como la inteligencia es la constancia: el que se sienta día a día a intentarlo otra vez, tarde o temprano aprende".

"Todo eso que hacen en el colegio es un entrenamiento para la vida en sociedad, y ustedes ya lo vienen haciendo bien", le remarcó el jefe de Estado a los jóvenes alumnos. A posterior destacó el trabajo de los docentes, que "están detrás de cada uno de ustedes, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. Así que a las maestras y maestros que hoy acompañan a estos chicos, muchas gracias".

"La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible. Y lo mismo aplica a cada una de sus familias: seguro que en cada casa hubo alguien —una madre, un padre, un abuelo, un hermano mayor— que los ayudó con la tarea, que los acompañó cuando estaban cansados, que confió en ustedes", completó Milei.

Sobre el final, planteó la importancia de la lectura y lo describió como "una de las herramientas más poderosas que van a tener en toda su vida": "Un libro los puede llevar a un país que no conocen, a una época que ya pasó, a un mundo que ni siquiera existe. Cuanto más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven".

"La Argentina que viene la van a construir personas como ustedes: esforzadas, honestas y responsables. No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan. Sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior, y la vida se les va a ir abriendo camino", concluyó el Presidente.

En su último discurso ante alumnos, Milei acusó a la oposición de hablar de la morosidad para "dividir a la sociedad"

Lo señaló al brindar una charla para alumnos de 4° y 5° de la escuela ORT. Alló comparó la situación de la mora con la campaña electoral 2023 durante la cual habían afirmado que "iba a vender órganos y promover la venta de armas en colegios". Además, leyó el epílogo de su próximo libro, La moral como política de Estado.

"Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia y de esa manera ir achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del gobierno", apuntó el Presidente y descartó: "Yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo que es correcto y la decisión, en definitiva, va a quedar en manos de los argentinos".

Se trató de la segunda vez que se presenta ante alumnos de secundario: la primera había sido en 2024, a pocos meses de su asunción. En ese entonces había encabezado el acto de comienzo del ciclo lectivo en el Colegio Copello de Villa Devoto, donde hizo la escuela secundaria.