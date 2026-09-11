Seguí en vivo el discurso de Javier Milei por el Día del Maestro El jefe de Estado habla en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Pizzurno, en medio del contexto de lucha y protesta por parte del colectivo de educación. Por Agregar C5N en









Milei habla ante alumnos y docentes.

El presidente Javier Milei encabeza este viernes, desde las 11, un acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde vuelve a hablar ante alumnos y docentes, luego de su alocución en la escuela ORT, que generó mucha indignación entre padres y profesores de la institución, al arengar que abucheen a periodistas.

En este caso, el lugar elegido no se tratará de un instituto educativo, sino el comúnmente llamado Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Sin bien no se conocen detalles de las palabras que llegará a expresar el jefe de Estado ante alumnos y docentes, el discurso se enmarca en contexto de lucha y protesta por parte del colectivo de educación por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación y no aplicada por el Ejecutivo.

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