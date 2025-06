La decepción de Briatore por el rendimiento de Colapinto y Gasly: "Cada vez más preocupante"

El fin de semana de Alpine no terminó de la mejor manera por lo que, en el análisis, el líder de la escudería francesa, Flavio Briatore, no ocultó su decepción por el rendimiento de sus pilotos .

Una vez finalizada la jornada, el italiano habló ante la prensa y fue categórico en el análisis no solo de lo que fue este fin de semana, sino en lo que va del semestre en la máxima categoría. “Al final, estamos cediendo terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto”, señaló.

En esa, línea fue más sincero y contundente al asegurar que “este nivel de rendimiento se está volviendo francamente cada vez más preocupante”, en referencia a las solo 11 unidades que pudo sumar el equipo en 11 fechas obtenidos por Gasly, pero que los posiciona último en el Torneo de Constructores.

Franco Colapinto GP de Austria

Si bien para la escudería de Enstone tuvo un buen rendimiento en las prácticas, Briatore sabe que el punto bajo son las carreras de cada domingo. “El auto fue rápido ayer (por el sábado) y debería haber entrado cómodamente en la Q3 con nuestros dos pilotos, pero los domingos muestran una imagen completamente diferente”, analizó y sostuvo: “Es fundamental que entendamos por qué, especialmente si queremos revertir la tendencia y relanzar nuestra temporada desde esta posición tan delicada”.

La dura sanción que recibió Colapinto tras su choque con Oscar Piastri

Franco Colapinto vivió dos choques en el Gran Premio de Austria, pero la segunda contra Oscar Piastri fue más dura por lo que terminó siendo penalizado con 5 segundos en la pista, sino que también recibió una sanción en su superlicencia.

Tras la revisión de los Comisarios de la Fórmula 1, el argentino fue castigado con un punto en el sistema de penalización que se aplica a los pilotos por infracciones cometidas durante las carreras.

Se trata de la disputa que tuvo el ex – Williams en la vuelta 54, cuando en la pista terminó no solo perjudicando a Oscar Piastri: el australiano de McLaren había salido de boxes y Colapinto lo arrinconó hasta mandarlo al césped mientras peleaba una posición con Yuki Tsunoda, cuando debió haberlo dejado pasar.

Oscar Piastri Franco Colapinto

Si el conductor termina acumulando 12 puntos en un período de 12 meses, se le suspende la licencia, lo que significa que no puede competir en la siguiente carrera. Hasta el momento, el joven de 22 años ya suma tres puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Al respecto, el compañero de Pierre Gasly aseguró que “estaba peleando con Tsunoda y después que me chocó, solamente quería pasarlo”. Respecto al impacto con el australiano señaló: “La verdad que ni lo vi, estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en Piastri y bueno, después lo dejé pasar”.