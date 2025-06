Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria tras una sanción por una maniobra que perjudicó a Piastri

Por su parte, el argentino que largó 14°, tuvo una excelente largado ya que pudo acomodarse tras el primer choque que terminó con el temprano abandono de Max Verstappen y Kimi Antonelli, cuando el italiano impactó contra el cuatro veces campeón donde ambos quedaron fuera de las pistas. “No fue un día fácil para nosotros. Al principio el ritmo nos costó mucho. Hay que estar más fuertes para la próxima”, fue el balance que hizo el argentino tras la carrera.

Sin embargo, los momentos más incómodos que sufrió el pilarense fue cuando promediaba la vuelta 30 el piloto de Red Bull luchaba por la 13° posición y en la curva 4 intentó sobrepasar a su colega de Alpine por la línea interna, pero se produjo un contacto en que el joven de 22 años fue desestabilizado en su totalidad dio un trompo, aunque pudo regresar más tarde.

Por el caso, los comisarios deportivos realizaron una investigación y sancionaron a Tsunoda con diez segundos por considerarlo el responsable. Tras la carrera y ante la prensa, Colapinto analizó la situación y acusó al japonés del impacto: “Me chocó, pero después me pidió perdón, así que todo bien”.

Pero esa no fue la única disputa que tuvo el ex – Williams con Tsunoda, ya que en la vuelta 54, en otra disputa en la pista terminó no solo perjudicando a Piastri, sino que también fue penalizado con 5 segundos.

Al respecto, el compañero de Pierre Gasly aseguró que “estaba peleando con Tsunoda y después que me chocó, solamente quería pasarlo”. Respecto al impacto con el australiano señaló: “La verdad que ni lo vi, estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en Piastri y bueno, después lo dejé pasar”.

Embed "Franco Colapinto"



Porque no lo vio a Oscar Piastri y casi se hace mierda con el McLaren en el Gran Premio de Austria. Encima el pelotudo de Tsunoda que viene lentísimo complica todo, le metieron sanción a Franquito, la concha de la lora.

pic.twitter.com/kzLaM5LX4h — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 29, 2025

Por su parte, su compañero, el francés Gasly, terminó en P13 tras comenzar décimo, mostrando que el problema era del auto.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1