La condición indeclinable que puso el Diablito Echeverri para irse de River

El futbolista, según trascendió, le pidió a su representante que le exigiera al club inglés como condición el quedarse todo 2024, más que nada pensando en la nueva edición de la Copa Libertadores.

Claudio Diablito Echeverri

"Los clubes querían avanzar, permanente hablé con River, siempre tuvimos comunicación, es mentira que no contestaba el teléfono. Cada uno cumplió su rol perfectamente, sucedió así: el chico tuvo un excelente Mundial (Sub 17) y tuvo tres ofertas. No se hicieron públicas porque no estábamos en período de traspasos", contó Enzo Montepaone, su agente.

"Claudio quería jugar la Copa Libertadores con River, si el City no aceptaba esto, no se hacía la operación. Los otros clubes querían pagar y llevárselo. Va a jugar toda la Copa Libertadores, eso es lo que tenemos hablado. La realidad es que el chico pidió expresamente quedarse a jugar en River", agregó.

Los ciudadanos harán un pago inicial de €19.000.000 y el resto será en base a objetivos, que se especifican en partidos jugados, goles y demás, según detalló el periodista Hernán Castillo.

Tras irse de River, Emanuel Mammana acordó incorporarse a Vélez

El defensor Emanuel Mammana, que viene de jugar en River, acordó incorporarse a Vélez. De esta manera, será el primer refuerzo del club de Liniers este año.

Mammana, de 27 años, llegará de River en condición de libre ya que el Millonario no le renovó el contrato después de su segunda etapa en el equipo porque estaba relegado en la consideración del entrenador Martín Demichelis.

Con la llegada del futbolista a Vélez, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que asumió el 2 de enero en lugar de Sebastián Méndez, se aseguró uno de los refuerzos prioritarios, debido a que tras la salida de Lautaro Giannetti al Udinese de Italia la defensa había quedado debilitada.

Por otro lado, el Fortín espera cerrar las negociaciones por otro defensor, Joaquín Pombo, quien llegaría desde Arsenal, que en la última temporada perdió la categoría y jugará la Primera Nacional.

Emanuel Mammana

La trayectoria de Emanuel Mammana

Emanuel Mammana surgió de las divisiones inferiores de River y debutó en la máxima categoría el 11 de enero de 2014 frente a Estudiantes en Mar del Plata.

Luego, se desempeñó en el Olympique de Lyon, de Francia, en la temporada 2016/2017, para después arribar a Rusia y jugar en Zenit entre 2017 y 2020.

Luego jugó en Sochi, también de Rusia, entre 2020 y 2021, mientras que en 2022 regresó al Millonario y en su segunda temporada en el club de Núñez tuvo una menor continuidad con respecto a 2022 debido a que en 2023 jugó solo 12 partidos, entre la Copa de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.