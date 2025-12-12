12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Lionel Messi en India

El homenaje estará emplazado en Calcuta, en el marco de la llegada del 10 a la ciudad. Se trata del puntapié de la gira "GOAT Tour".

Por
Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

La ciudad de Calcuta se prepara para inaugurar este sábado la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi. La estructura, realizada íntegramente en hierro, supera los 20 metros y fue construida por un club deportivo de la ciudad para coincidir con la llegada del astro argentino a la India.

Messi observa la Sub 16 de River que se metió en semifinales.
Te puede interesar:

Messi recibió una camiseta de River y su reacción sorprendió a todos

La escultura, instalada en el barrio de Lake Town, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022. Sus autores explicaron que la obra fue completada en aproximadamente 40 días y que los últimos detalles continúan afinándose a contrarreloj.

La inauguración será el puntapié inicial de la visita del campeón mundial al país, en el marco de la gira GOAT Tour, que llevará a Messi durante tres días por algunas de las principales ciudades indias: primero Calcuta, luego Hyderabad, Bombay y finalmente Nueva Delhi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoMessiFanZone/status/1999374374332432873&partner=&hide_thread=false

El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, destacó la magnitud del homenaje y afirmó que no existe otra estatua comparable dedicada al futbolista. También recordó que la institución ya ha realizado tributos a figuras que visitaron la ciudad, entre ellos Diego Maradona, Ronaldinho y el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez: “Esta es una estatua de 20 metros. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, declaró Bose al hablar de la estatua.

Los organizadores señalaron que la ceremonia de inauguración se realizará de manera virtual, debido a cuestiones de seguridad y orden público que impedirán el traslado de Messi al sitio, aunque su llegada a Calcuta está confirmada como parte de su visita oficial al país.

El proyecto fue impulsado por el Sree Bhumi Sporting Club, que aseguró que la iniciativa busca homenajear a la enorme comunidad de seguidores que Messi tiene en Bengala Occidental, una región con una tradición futbolística muy arraigada.

Durante la “GOAT Tour”, Messi inaugurará además otro monumento y un mural en su honor en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, participará de un evento benéfico en Bombay y mantendrá encuentros con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según adelantó la organización.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi eligió a sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Quiénes son los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi

Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 

El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami

Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.

Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.
play

Messi de nuevo campeón: Inter Miami ganó la MLS por primera vez en su historia

A este futbolista le encantaría jugar con Messi otra vez.

Pasó por la Selección Argentina y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

Rating Cero

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Vuelve Euphoria en 2026.
play

Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

últimas noticias

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Messi en India

Hace 39 minutos
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 47 minutos
River publicó los detalles para el nuevo TLM 2026.

Arrancó el plazo para que los hinchas de River renueven TLM del Apertura 2026: todas las fechas y precios

Hace 1 hora
El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

Hace 1 hora
¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Hace 2 horas