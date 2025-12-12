Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Lionel Messi en India El homenaje estará emplazado en Calcuta, en el marco de la llegada del 10 a la ciudad. Se trata del puntapié de la gira "GOAT Tour". Por + Seguir en







Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

La ciudad de Calcuta se prepara para inaugurar este sábado la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi. La estructura, realizada íntegramente en hierro, supera los 20 metros y fue construida por un club deportivo de la ciudad para coincidir con la llegada del astro argentino a la India.

La escultura, instalada en el barrio de Lake Town, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022. Sus autores explicaron que la obra fue completada en aproximadamente 40 días y que los últimos detalles continúan afinándose a contrarreloj.

La inauguración será el puntapié inicial de la visita del campeón mundial al país, en el marco de la gira GOAT Tour, que llevará a Messi durante tres días por algunas de las principales ciudades indias: primero Calcuta, luego Hyderabad, Bombay y finalmente Nueva Delhi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoMessiFanZone/status/1999374374332432873&partner=&hide_thread=false Leo Messi’s 70 feet tall statue in Kolkata, India! This is incredible! Wow pic.twitter.com/ukQOCfoxKW — LEO MESSI FAN ZONE (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025 El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, destacó la magnitud del homenaje y afirmó que no existe otra estatua comparable dedicada al futbolista. También recordó que la institución ya ha realizado tributos a figuras que visitaron la ciudad, entre ellos Diego Maradona, Ronaldinho y el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez: “Esta es una estatua de 20 metros. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, declaró Bose al hablar de la estatua.

Los organizadores señalaron que la ceremonia de inauguración se realizará de manera virtual, debido a cuestiones de seguridad y orden público que impedirán el traslado de Messi al sitio, aunque su llegada a Calcuta está confirmada como parte de su visita oficial al país.

El proyecto fue impulsado por el Sree Bhumi Sporting Club, que aseguró que la iniciativa busca homenajear a la enorme comunidad de seguidores que Messi tiene en Bengala Occidental, una región con una tradición futbolística muy arraigada. Durante la “GOAT Tour”, Messi inaugurará además otro monumento y un mural en su honor en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, participará de un evento benéfico en Bombay y mantendrá encuentros con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según adelantó la organización.