Alarma en la Selección argentina: qué se sabe de la lesión de Cuti Romero

El defensor de la albiceleste fue reemplazado por Nicolás Otamendi en el segundo tiempo del triunfo contra Austria por la Copa del Mundo, tras sufrir un inconveniente físico.

El defensor de la Selección argentina Cristian Romero salió reemplazado en el segundo tiempo del triunfo 2-0 sobre Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , por lo que generó preocupación en la albiceleste debido a que sufrió un inconveniente físico.

Romero salió de la cancha a los 12 minutos del complemento ya que sintió una molestia en la rodilla en la que había tenido una lesión, por lo que luego los médicos le colocaron hielo en la zona. El jugador fue sustituido por Nicolás Otamend i, quien volvió a ingresar desde el banco de suplentes después de que también entrara en la victoria 3-0 contra Argelia en la primera jornada.

En tal sentido, el periodista Gastón Edul, quien cubre habitualmente la actividad de la albiceleste, consignó en la red social X que el futbolista de Tottenham podrá seguir en el torneo aunque quedará marginado de la última fecha de la fase de grupos: "Cuti Romero sintió una molestia en la misma rodilla de la lesión. Va a parar un par de días y volver. No va a jugar vs Jordania. La buena noticia es que este golpe no lo deja afuera del Mundial".

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni expuso su incertidumbre sobre la situación del jugador. "De Cuti no sabemos el alcance de su tema. Es algo que ya venía teniendo. Esperemos que no sea nada , no solo porque es importante, sino que sé que si no está el que jugará lo hará mejor pero siempre es mejor tenerlos a todos. El martes o miércoles le harán un estudio", expresó.

¿Cuti enciende las alarmas en la Selección Argentina? Lionel Scaloni se refirió a la situación del central. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vlO2bXAhlU

Romero había sufrido un esguince de rodilla contra Sunderland el 12 de abril. Por este motivo, se perdió varios partidos de Tottenham e incluso se llegó a poner en duda su presencia en el Mundial, especialmente después de que se retirara entre lágrimas del campo de juego.

Lionel Scaloni se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, elogió al astro Lionel Messi, quien volvió a ser la figura de la albiceleste después de convertir un doblete contra Austria en el triunfo 2-0 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con el que el equipo se clasificó a los 16avos de final.

En una conferencia de prensa, Scaloni subrayó el rendimiento de Messi, quien se repuso tras errar un penal en el primer tiempo. "Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él provocó y robó un balón en el gol. Está comprometido y atento. Es impresionante. No sé qué más decir, no sé si hasta alcanza. Cuándo él se activa, se activan todos", expresó.

Por otro lado, destacó la victoria contra Austria: "Es un equipo duro, que tiene altura y físico. Estamos muy contentos por haber clasificado. Cuando éramos pacientes y teníamos la pelota sabíamos que encontrábamos el juego y creamos situaciones de gol. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento".

También analizó el nivel del torneo, en el que la Selección argentina busca defender el título de Qatar 2022. "Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos. Hay varias selecciones que compiten para ser campeonas del mundo. Este Mundial no va por favoritismos, hay aspectos psicológicos, físicos. Nosotros estaremos en esa pelea, pero va a ser duro para todos", advirtió.