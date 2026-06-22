Video: los gestos de Lionel Messi que no se vieron en la transmisión del partido vs. Austria El 10 fue la principal atracción del segundo partido del equipo de Scaloni en el Mundial. Sin embargo, hubo algunas actitudes extrafutbolísticas que no pasaron inadvertidas. Por Agregar C5N en









Los gestos de Messi que no se vieron en la transmisión

Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival.

Mientras transcurría el partido, distintos videos en redes sociales capturaron al 10 hablando al banco de Austria, donde aparentemente lo estaban insultando.

“Dejen de joder al Dios”



Los gestos de Messi al banco de suplentes de Austria pic.twitter.com/pdzjPg8b9a — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026 Los gestos no pasaron inadvertidos: cejas levantadas, montoncito y caras largas. En redes destacaron lo hecho por el 10 y rememoraron el famoso "¿qué mirás bobo?, andá pa' allá", después del partido de cuartos de final de Qatar 2022, ante Países Bajos.