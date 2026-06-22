Video: los gestos de Lionel Messi que no se vieron en la transmisión del partido vs. Austria

Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival.
El 10 fue la principal atracción del segundo partido del equipo de Scaloni en el Mundial. Sin embargo, hubo algunas actitudes extrafutbolísticas que no pasaron inadvertidas.
Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival.
Mientras transcurría el partido, distintos videos en redes sociales capturaron al 10 hablando al banco de Austria, donde aparentemente lo estaban insultando.
Los gestos no pasaron inadvertidos: cejas levantadas, montoncito y caras largas. En redes destacaron lo hecho por el 10 y rememoraron el famoso "¿qué mirás bobo?, andá pa' allá", después del partido de cuartos de final de Qatar 2022, ante Países Bajos.