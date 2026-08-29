30 de agosto de 2026 Inicio
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La AFA suspendió a Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el escándalo arbitral en Riestra-Vélez

La Dirección Nacional de Arbitraje decidió apartar al juez y al encargado del VAR luego del gol anulado a Manuel Lanzini, una resolución que desató la furia del entrenador del Fortín.

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Nazareno Arasa y Diego Ceballos

Nazareno Arasa y Diego Ceballos, suspendidos por la AFA.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender provisoriamente a Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro principal y encargado del VAR, respectivamente, después de la actuación que tuvieron en el empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Vélez por la séptima fecha del Torneo Clausura. La decisión fue comunicada pocas horas después del encuentro.

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La AFA oficializó la medida a través de un comunicado en el que informó que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron "suspender en sus funciones" a ambos jueces, a raíz del error cometido durante el encuentro entre ambas instituciones de Capital Federal.

Según precisó la entidad, los dos permanecerán apartados de las próximas designaciones "hasta tanto se complete la evaluación correspondiente". La resolución alcanza tanto al juez principal como al responsable del VAR y se conoció después de las fuertes críticas que recibió el arbitraje por las decisiones tomadas durante el partido.

La sanción quedó vinculada principalmente con la intervención que derivó en la anulación del gol de Manuel Lanzini sobre el cierre del partido, cuando Vélez había conseguido dar vuelta el marcador. Arasa revisó una supuesta infracción de Dilan Godoy sobre Cristian Paz tras el llamado de Ceballos y finalmente decidió invalidar la conquista.

El encuentro tuvo otra polémica por una jugada cuestionada por el conjunto de Liniers, ya que en el tanto de Tomás González para Riestra hubo reclamos por una posible posición adelantada en la acción previa. Esa decisión provocó la expulsión de Guillermo Barros Schelotto, quien protestó durante el desarrollo del partido.

El enojo de Guillermo Barros Schelotto y la frase que encendió la conferencia de prensa

Tras el empate, el entrenador de Vélez pidió hablar ante los medios pese a haber recibido la tarjeta roja durante el encuentro y apuntó directamente contra los árbitros. "Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más a Vélez ni en campo ni en VAR", disparó el técnico durante su conferencia.

El Mellizo también responsabilizó a ambos por la posición que ocupa actualmente su equipo y aseguró: "Creo que tanto Arasa como Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero". El Fortín terminó igualado 1-1, aunque conservó su invicto y quedó en lo más alto de la Zona A del Clausura.

Barros Schelotto expresó su malestar por el modo en que terminó el partido y lamentó que una decisión arbitral haya impedido definir el resultado dentro del campo de juego. "Me da tristeza que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha", afirmó el entrenador, visiblemente molesto.

Además, el técnico apuntó contra la expulsión que recibió durante el primer tiempo y explicó su versión sobre el episodio: "La expulsión fue un insulto al aire, pero él lo tomó como propio". Después del encuentro, insistió en que el hincha de Vélez merece que Arasa y Ceballos no vuelvan a dirigir al equipo.

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