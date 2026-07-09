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9 de julio de 2026 Inicio

"Otro partido para el infarto": la predicción del tarot sobre la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni prepara su encuentro del sábado por los cuartos de final de la Copa del Mundo, florecen las predicciones sobre las alternativas del encuentro, con la tensión en los corazones de los hinchas luego del agónico triunfo ante Egipto en octavos.

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Lionel Messi

Lionel Messi, sobreviviente del triunfo por 1 a 0 ante Suiza por octavos de final en el Mundial 2014.

AFP
Comienzan los cuartos de final en el Mundial 2026.
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La cuenta especializada en tarot, astrología, numerología y quiromancia @magiandtarot compartió su pronóstico para el encuentro, en el que prevé otro derroche de suspenso y angustia pero que podría tener final feliz.

"Otro partido para el infarto. Veo algo malo que no sé si es una lesión o expulsión. O nos cobran algo en contra. Pero el 10 aparecerá de las cenizas para levantar este partido! Al menos 3 goles en total y podría haber suple o penales", expresó.

Es una predicción a tener en cuenta, ya que en la previa del choque ante Egipto el mismo usuario había publicado: "Partido a no confiarse, Scaloni tiene que mover las naves y poner a los más comprometidos con la causa. Si un jugador no va, no va, más allá de su nombre. Cerrado y duro. Lío frota la lámpara! Pasamos a cuartos!".

Un astrólogo predijo cómo le irá al Dibu Martínez contra Suiza y lanzó una advertencia para la Selección argentina

En la previa al cruce con los europeos, Guido Tejat, astrólogo deportivo que analiza partidos de fútbol, predijo cómo le irá a Emiliano "Dibu" Martínez ante Suiza. "Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022", anticipó.

"Séneca decía que el fuego prueba el oro, y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros", escribió en su cuenta @FutbolConAstros.

"Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022. Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado. Feliz, festejando, sosteniendo a un país entero. El sábado hay que jugar de verde", sugirió.

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