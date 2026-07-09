"Otro partido para el infarto": la predicción del tarot sobre la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026 Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni prepara su encuentro del sábado por los cuartos de final de la Copa del Mundo, florecen las predicciones sobre las alternativas del encuentro, con la tensión en los corazones de los hinchas luego del agónico triunfo ante Egipto en octavos. Por Agregar C5N en









Lionel Messi, sobreviviente del triunfo por 1 a 0 ante Suiza por octavos de final en el Mundial 2014. AFP

Mientras la Selección argentina prepara su partido del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, florecen las predicciones sobre las alternativas del encuentro, con la tensión en los corazones de los hinchas luego del agónico triunfo ante Egipto en octavos. Los vaticinios del tarot siguen la misma línea cardiológica y anticipan "otro partido para el infarto".

La cuenta especializada en tarot, astrología, numerología y quiromancia @magiandtarot compartió su pronóstico para el encuentro, en el que prevé otro derroche de suspenso y angustia pero que podría tener final feliz.

"Otro partido para el infarto. Veo algo malo que no sé si es una lesión o expulsión. O nos cobran algo en contra. Pero el 10 aparecerá de las cenizas para levantar este partido! Al menos 3 goles en total y podría haber suple o penales", expresó.

Es una predicción a tener en cuenta, ya que en la previa del choque ante Egipto el mismo usuario había publicado: "Partido a no confiarse, Scaloni tiene que mover las naves y poner a los más comprometidos con la causa. Si un jugador no va, no va, más allá de su nombre. Cerrado y duro. Lío frota la lámpara! Pasamos a cuartos!".

#Mundial #Cuartos #Argentina vs #Suiza otro partido para elinfarto. Veo algo malo que no sé si es una lesión o expulsión. O nos cobran algo en contra. Pero el 10 aparecerá de las cenizas para levantar este partido! Al menos 3 goles en total y podría haber suple o p.. — Fútbol, Tarot, Astrología, Numer. y quiromancia (@magiandtarot) July 8, 2026 Un astrólogo predijo cómo le irá al Dibu Martínez contra Suiza y lanzó una advertencia para la Selección argentina En la previa al cruce con los europeos, Guido Tejat, astrólogo deportivo que analiza partidos de fútbol, predijo cómo le irá a Emiliano "Dibu" Martínez ante Suiza. "Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022", anticipó.