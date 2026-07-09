El inesperado gesto de Tim Payne hacia la Argentina en pleno Día de la Independencia El lateral neozelandés, que fue furor en el Mundial 2026, visitó la Embajada argentina en Wellington y celebró el día patrio junto a su esposa de una manera muy particular. Por Agregar C5N en









El furor de las redes Tim Payne junto a su esposa, Michelle Peters.

El lateral de la selección de Nueva Zelanda, Tim Payne, sorprendió a todos y en particular a los argentinos al participar este 9 de julio de la celebración por el Día de la Independencia. El futbolista asistió al evento organizado por la Embajada argentina en la ciudad neozelandesa Wellington junto a su esposa, Michelle Peters, pocos días antes de emprender su viaje hacia Sudamérica para incorporarse a su nuevo club. "Por siempre estaremos agradecidos", expresaron.

La popularidad de Payne en Argentina nació de un fenómeno digital sin precedentes durante la última Copa del Mundo, impulsado por el influencer Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso". La campaña buscaba convertir al defensor en el jugador "más bancado" del certamen, logrando que pasara de tener apenas 5.000 seguidores en Instagram a superar la barrera de los cinco millones en cuestión de días.

Este cariño se extendió también a su esposa, Michelle Peters, quien se ganó el afecto de los fanáticos al sumarse con humor a las bromas y canciones que circularon en las redes. Durante la visita diplomática, Michelle compartió un emotivo mensaje: "Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina tan linda que nos adoptaron como uno de ellos", escribió la influencer en sus redes sociales.

En el plano profesional, Payne dejará Wellington para enfrentar un importante desafío deportivo en Olimpia de Paraguay, uno de los clubes que apostó por la trascendencia mundial del lateral. Su transferencia es vista no solo como un refuerzo de jerarquía para el equipo paraguayo, sino también como una gran apuesta comercial debido al impacto global que alcanzó su figura.

Se espera que el defensor viaje a Asunción en las próximas horas para sellar su vínculo con el "Decano". De esta manera, se abre la posibilidad de que Payne se cruce próximamente en la cancha con equipos argentinos como River, Boca, Tigre o Lanús en el marco de la Copa Sudamericana.

@c5n Tim Payne, el más argentino El lateral neozelandés metió festejo del 9 de Julio en la embajada argentina de Wellington junto a su esposa Michelle Peters, rodeados de la comunidad local. ️ "Por siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad argentina tan linda que nos adoptó", agradeció ella en sus redes. Video: michellepetersm [Instagram] ♬ sonido original - c5n