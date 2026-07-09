El provocador comentario del DT de Suiza: "Podemos frenar a los campeones del mundo"

Murat Yakin buscó ponerle pimienta a la espera por el choque de cuartos de final del Mundial 2026 y, pese a remarcar que enfrentar al vigente campeón del mundo representa "un privilegio" para su equipo, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "es vulnerable".

Mientras se acerca el choque entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , los helvéticos, a su manera, buscan calentar la previa. Su entrenador, Murat Yakin , pese a remarcar que enfrentar al vigente campeón del mundo representa "un privilegio" para su equipo, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "es vulnerable" .

"Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable... somos capaces de frenar a los campeones del mundo" , afirmó el técnico europeo en conferencia de prensa, luego de la clasificación de Suiza tras eliminar por penales a Colombia tras la igualdad sin goles en los 120 minutos.

Yakin buscó matizar su discurso con algunos elogios, y sostuvo que "va a ser un partido interesante en lo táctico; podemos desafiar al campeón del mundo; para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina" .

El entrenador también resaltó el crecimiento de su equipo durante el torneo y celebró haber alcanzado una instancia que Suiza no conseguía desde 1954. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa del Mundo y logramos hacer historia" , subrayó.

Por su parte, el capitán de la Selección de Suiza, Granit Xhaka , sorprendió a todos con sus elogios al astro argentino Lionel Messi . A solo días de enfrentarse a la Albiceleste, el mediocampista dejó de lado el protocolo para reconocer la historia del capitán argentino, a quien considera una leyenda viviente del deporte. "Para mí, y para todos nosotros que jugamos en la era de Messi, es un privilegio ser parte de su historia" , aseguró el volante.

Xhaka, quien actualmente se desempeña en el Sunderland de Inglaterra, calificó como una misión casi imposible neutralizar al "10" durante todo el encuentro. "No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120", admitió con honestidad, definiendo al rosarino como uno de los más grandes jugadores de la historia. No obstante, el referente suizo aclaró que su equipo no tendrá piedad con el crack rosarino: buscarán mostrar su personalidad y hacerle "la vida lo más difícil posible" al conjunto de Lionel Scaloni para intentar dar el golpe.

Granit Xhaka, elogioso con Lionel Messi en la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto helvético llega a esta instancia tras un largo camino en el que eliminó a Colombia por penales, logrando meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo después de 72 años. Bajo la dirección de Murat Yakin, Suiza se mantiene invicta en el torneo tras liderar el Grupo B y superar a Argelia en los 16avos de final.

El esperado encuentro se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 22 en el Kansas City Stadium. Argentina buscará validar su chapa de candidato en la ciudad que utilizó como base durante gran parte del torneo, mientras que Suiza intentará romper su techo histórico y avanzar por primera vez a una semifinal. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra por un lugar en la gran final.