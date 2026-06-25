26 de junio de 2026 Inicio
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La AFA confirmó que implementará el VAR en el fútbol argentino: cuándo será

La entidad anunció que trabaja junto a las empresas encargadas del sistema para incorporar la nueva tecnología en el campeonato local. Antes habrá una prueba piloto durante el cierre de la temporada.

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El VAR semiautomático se implementará a partir de 2027 en la Liga Profesional. 

El VAR semiautomático se implementará a partir de 2027 en la Liga Profesional. 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que avanza en la implementación del VAR semiautomático para la Liga Profesional y proyecta su utilización a partir de 2027. La nueva herramienta buscará optimizar las decisiones arbitrales, especialmente en las jugadas de fuera de juego, mediante un sistema con mayor precisión tecnológica.

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El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial, en el que la entidad explicó que la incorporación del sistema formará parte de un proceso de modernización del arbitraje argentino. Además, precisó que antes de su estreno definitivo se llevará adelante una etapa de pruebas para verificar su funcionamiento en el ámbito local.

La confirmación llegó después de una reunión encabezada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al CEO de Torneos, Maximiliano Cabrera, y el jefe tecnológico del proyecto, Ramiro Prado. Del encuentro también participaron representantes de las empresas Hawk-Eye y Genius Sports, que trabajan en el desarrollo e implementación de esta tecnología en distintas competencias internacionales.

Cómo será la implementación del VAR semiautomático

La AFA informó que el sistema tendrá una prueba piloto durante el cierre de la temporada con el objetivo de evaluar su rendimiento antes de su incorporación oficial. En caso de que los resultados sean satisfactorios, el VAR semiautomático comenzará a utilizarse en la Liga Profesional desde 2027.

La nueva tecnología ya funciona en competencias organizadas por la FIFA y en varias ligas del mundo. Su principal objetivo consiste en reducir los tiempos de revisión y ofrecer mayor precisión en las decisiones arbitrales, especialmente en aquellas relacionadas con posiciones adelantadas.

Qué es el VAR semiautomático y cómo funciona

La tecnología semiautomatizada para detectar el fuera de juego fue desarrollada para asistir a los árbitros de campo y al equipo del VAR con decisiones más rápidas y precisas. El sistema utiliza doce cámaras instaladas bajo el techo del estadio, que registran hasta 29 puntos del cuerpo de cada futbolista unas 50 veces por segundo.

Además, la pelota incorpora un sensor interno que envía información 500 veces por segundo para identificar el instante exacto del golpeo. Mediante inteligencia artificial, el sistema cruza esos datos con la posición de los jugadores y genera una alerta automática cuando detecta un posible fuera de juego.

Los árbitros del VAR revisan la información, validan el punto de contacto con el balón y la línea creada automáticamente antes de informar la decisión al juez principal. Luego, el sistema genera una animación tridimensional que se exhibe por televisión y en las pantallas del estadio para explicar la jugada.

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