En Vivo
25 de junio de 2026 Inicio

Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026: los mejores memes

El equipo del argentino Sebastián Beccacece dio vuelta el partido contra el conjunto alemán, por lo que se metió agónicamente en la siguiente instancia del torneo y estallaron las redes sociales.

Por
Las redes sociales estallaron tras la clasificación de Ecuador.

Las redes sociales estallaron tras la clasificación de Ecuador.

Captura de X

La Selección de Ecuador derrotó 2-1 a Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, por lo que consiguió una histórica clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros y ahora esperará a su rival. De esta manera, avanzó de ronda por segunda vez en una Copa del Mundo desde 2006.

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.
Te puede interesar:

Tras el triunfazo de Ecuador ante Alemania, así quedaron los cruces de 16avos

El equipo del argentino Sebastián Beccacece remontó el partido en el MetLife Stadium, ya que había comenzado abajo en el marcador con un gol de Leroy Sané. Luego, se repuso y finalmente logró el triunfo con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

La victoria posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y el acceso garantizado a la siguiente ronda, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades. La clasificación generó una catarata de memes en las redes sociales, con varias publicaciones de los usuarios.

Los mejores memes de la clasificación de Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..."

Ya son varios los equipos clasificados para los 16avos de final.

Tras el triunfo de Ecuador, cuáles son las Selecciones que ya clasificaron a 16avos

Brandon, el policía estadounidense que se sumó al banderazo argentino. 

Video: un policía de Estados Unidos se sumó a cantar y saltar con la hinchada argentina

Tiene raíces sudamericanas pero juega para una selección europea ¿Quién es?

Juega para Suiza en el Mundial 2026, su madre es de Sudamérica y tiene historia en otro país europeo: de quién se trata

Bosnia Herzegovina, ya clasificado a 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

Mundial 2026: cómo está la tabla de los mejores terceros

Países Bajos quiere jugar un buen Mundial 2026.

Mundial 2026: Países Bajos le gana 2-0 a Túnez, mientras que Japón iguala sin goles con Suecia

últimas noticias

Tras el forcejo, la delincuente volvió a amenazar al local y a exigir que borren el video. 

Intentó robar un comercio, terminó semidesnuda y volvió para pedir que borren las cámaras

Hace 10 minutos
Pampita reflexionó sobre un aspecto de su vida privada desconocido.

La llamativa teoría de Pampita sobre sus fracasos matrimoniales: "Nunca probé..."

Hace 18 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este viernes 26 de junio

Hace 23 minutos
Claudio Vidal y Héctor Daer, en su despacho en Santa Cruz.

El gobernador Vidal, tras recibir a Daer: "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo"

Hace 28 minutos
Se esperan definiciones de parte del triunvirato de la CGT. 

La CGT descartó un paro general inmediato y definió un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

Hace 38 minutos