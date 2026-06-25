Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026: los mejores memes El equipo del argentino Sebastián Beccacece dio vuelta el partido contra el conjunto alemán, por lo que se metió agónicamente en la siguiente instancia del torneo y estallaron las redes sociales. Por Agregar C5N en









Las redes sociales estallaron tras la clasificación de Ecuador. Captura de X

La Selección de Ecuador derrotó 2-1 a Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, por lo que consiguió una histórica clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros y ahora esperará a su rival. De esta manera, avanzó de ronda por segunda vez en una Copa del Mundo desde 2006.

El equipo del argentino Sebastián Beccacece remontó el partido en el MetLife Stadium, ya que había comenzado abajo en el marcador con un gol de Leroy Sané. Luego, se repuso y finalmente logró el triunfo con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.