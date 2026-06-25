Ecuador le ganó 2-1 a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026: los mejores memes

La Selección de Ecuador derrotó 2-1 a Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026, por lo que consiguió una histórica clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros y ahora esperará a su rival. De esta manera, avanzó de ronda por segunda vez en una Copa del Mundo desde 2006.
El equipo del argentino Sebastián Beccacece remontó el partido en el MetLife Stadium, ya que había comenzado abajo en el marcador con un gol de Leroy Sané. Luego, se repuso y finalmente logró el triunfo con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.
La victoria posicionó al elenco de camiseta amarilla en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y el acceso garantizado a la siguiente ronda, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades. La clasificación generó una catarata de memes en las redes sociales, con varias publicaciones de los usuarios.