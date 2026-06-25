25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Indignación mundial por la falsa desaparición de la camiseta de Iker Casillas: acusan al museo de armar un show publicitario

El establecimiento había denunciado la desaparición de la histórica camiseta que el arquero usó en la final del Mundial 2010, pero todo derivó en una polémica global cuando el propio exjugador apareció en un video aclarando que la tenía él.

Por
Indignación mundial por la falsa desaparición de la camiseta de Casillas: acusan al museo de armar un show publicitario

Indignación mundial por la falsa "desaparición de la camiseta de Casillas: acusan al museo de armar un show publicitario

El Museo Legends generó una fuerte controversia internacional tras denunciar la supuesta desaparición de la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, una alerta que luego fue desmentida por el propio protagonista en un video donde aclaró que la prenda estaba en su poder. La explicación, en tono relajado, y el giro de los hechos derivaron en una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron al museo de haber armado una estrategia de marketing encubierta.

El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.
Te puede interesar:

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Todo comenzó el martes, cuando el museo dedicado al mundo del fútbol, ubicado en Madrid, publicó un comunicado oficial informando la “desaparición de una de las piezas más emblemáticas” de su colección. Según el texto, el faltante fue detectado durante una revisión rutinaria y, por la importancia histórica del objeto, se iniciaba una investigación interna sin brindar más detalles.

La noticia rápidamente se viralizó a nivel global, generando preocupación en el ámbito deportivo y del coleccionismo por el valor simbólico de la camiseta del arquero campeón del mundo en 2010.

Sin embargo, el miércoles llegó el giro. En un video colaborativo con el museo, Casillas apareció para aclarar la situación con humor: "Hola Museo Legends. Se que están muy nerviosos porque les ha desaparecido mi camiseta de la final del mundial 2010. He sido yo, perdón. La tengo aquí, conmigo, en México", contó el arquero al comienzo de su explicación.

"Es que la última vez que me la puse, en Sudáfrica, España fue campeona del mundo. Por eso quería volver a utilizarla ahora que comienza la parte más importante del mundial, para traer suerte a los chicos, que yo en estas cosas creo eh. Pero tranquilos, que mañana mismo se las envío con un colega que vuelve a Madrid. Perdón por las molestias", agregó.

El repudio en las redes sociales

La reacción en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Miles de usuarios cuestionaron la veracidad del episodio y apuntaron contra el museo por lo que consideraron una estrategia publicitaria disfrazada de noticia. “Todo fue un maldito show para darle publicidad”, escribió un usuario, mientras otro señaló: “No va ni Dios y tuvieron que simular un robo para dar publicidad”.

También se multiplicaron las críticas al enfoque comunicacional del museo: “Terrible forma de hacer marketing, ¿cuánto bajo se puede caer?”, y “Supongo que la gente de marketing de Legends fue despedida por usar un recurso tan añejo”, fueron algunos de los comentarios que circularon con fuerza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Brilló en el futbol de su ciudad e hizo historia en el automovilismo ¿Quién es?

Jugó al fútbol pero una pelota lo hizo cambiar de deporte y se volvió una leyenda argentina: quién es

Los seleccionados de Túnez, Haití, Jordania y Turquía quedaron afuera del mundial 2026. 

Mundial 2026: cuáles son las selecciones eliminadas en la fase de grupos

Ecuador y Paraguay, a todo o nada en el Mundial 2026.

Los partidos de este jueves: Ecuador y Paraguay se juegan la clasificación a los 16avos

Rodolfo Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

Se confirmó cuándo debutará el Vasco Arruabarrena como DT de Boca

¿Que unión hay entre Escocia e Inglaterra?

Dos del Mundial 2026: cuál es la relación entre Escocia, Inglaterra y el Reino Unido

Wanda Nara aseguró que habló con el habló con Di Carlo para la llegada de Icardi a River.

River busca un goleador: llamó a Beltrán, consultó por Icardi y espera la respuesta de Borré

Rating Cero

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

últimas noticias

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 5 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 19 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 20 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 27 minutos
El cuerpo de Natalia Villalba apareció dentro de una valija. 

Conmoción y misterio: encontraron muerta a una influencer dentro de una maleta

Hace 46 minutos