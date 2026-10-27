Kylian Mbappé pidió perdón a China tras la polémica con el meme de Mao Zedong La estrella francesa quedó envuelta en un escándalo luego de haberse burlado de una histórica figura china, lo que le provocó la pérdida de contratos y una cancelación en redes sociales. Como consecuencia, LaLiga ya no se transmitirá en el país asiático. Por Agregar C5N en









Mbappé pidió disculpas.

El Gobierno de China tomó la decisión de romper relaciones con LaLiga y cancelar las transmisiones del torneo en su territorio, luego de que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, realizara comentarios despectivos hacia Mao Zedong, una figura histórica de la nación asiática.

La ruptura contractual representa un duro impacto económico para el ente rector de la primera división de España y para los clubes que integran la competición. Ante este escenario, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, apuntó directamente contra el atacante francés como el principal responsable del perjuicio económico e institucional generado.

"Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé, que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", expresó Tebas a través de un comunicado en su cuenta de X.

El dirigente remarcó el esfuerzo por construir un vínculo duradero con la región y cuestionó el accionar del futbolista: "Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China. No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos". Asimismo, advirtió que la entidad trabaja para recuperar el diálogo con sus socios asiáticos.

A la par de las declaraciones de su presidente, LaLiga difundió un comunicado oficial para desvincularse de la postura del jugador del Real Madrid: "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo".

Además, el organismo anunció que pondrá en marcha un protocolo de sensibilización y comunicación junto a clubes y futbolistas para promover el respeto hacia distintas culturas y evitar que se repitan episodios de esta índole. El meme que desató la polémica El pedido de disculpas de Mbappé Tras la magnitud que cobró el hecho, Kylian Mbappé difundió una declaración pública en varios idiomas para retractarse por lo sucedido y pedir perdón al pueblo chino. "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mi comentario fue desafortunado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no era mi intención en absoluto. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente", manifestó el atacante madridista.