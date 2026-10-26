27 de octubre de 2026 Inicio
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Sorpresa en el Balón de Oro: Harry Kane fue elegido como mejor del mundo

El delantero de Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra se quedó con el premio en la ceremonia en Londres. Lionel Messi fue nominado pero no consiguió su noveno galardón.

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Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026.

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026.

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El delantero de Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, fue elegido como el mejor futbolista del mundo y se quedó con el Balón de Oro 2026 en el marco de una ceremonia realizada en Londres. El jugador superó al astro argentino Lionel Messi y a otros nominados, por lo que obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.

El 22 de octubre de 2017 luego de que el Tottenham goleara 4-1 al Liverpool, Maradona bajó a los vestuarios y se encontró con Kane.
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Kane redondeó una gran temporada 2025/2026 ya que jugó 65 partidos entre Bayern Munich e Inglaterra y anotó 73 goles, mientras que con su equipo fue clave en los títulos de la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania. En tanto, en la liga alemana se lució con 36 tantos y en el Mundial 2026 convirtió en seis ocasiones para que Inglaterra finalice en la tercera posición y se suba al podio por segunda vez en su historia.

Con su distinción, el jugador de 33 años se convirtió en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro, luego de que lo consiguieran Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, Kevin Keegan en 1978 y 1979 y Michael Owen en 2001. Por otro lado, también fue reconocido con el Premio Müller que se le entrega al mejor delantero del mundo.

Ronaldo Naz&aacute;rio le entreg&oacute; el Bal&oacute;n de Oro a Harry Kane.

Ronaldo Nazário le entregó el Balón de Oro a Harry Kane.

En tal sentido, el futbolista manifestó su gratitud tras el reconocimiento: "Felicidades a todos los ganadores y los nominados. Es un honor jugar para Bayern Munich y representarlos es un privilegio. Estoy muy contento por el trofeo. Es un honor representar a Inglaterra. Tuvimos un año especial. No fue perfecto pero hubo buenos momentos. Nos hemos sentido unidos. Muchas gracias a todos los seguidores por el apoyo. Los quiero a todos".

"El apoyo que me dan en los estadios donde vayamos a jugar y en las redes sociales, muchísimas gracias. Significa mucho poder jugar al fútbol, que era mi sueño desde la infancia. Tuve las mejores personas rodeándome con los mejores entrenadores. Hay que seguir trabajando, aprender y creer en uno mismo", agregó en esta línea.

En tanto, Messi finalizó en la quinta posición y Lautaro Martínez, otro representante argentino y que juega en Inter, terminó 22°. Por su parte Emiliano Martínez, que jugó en Aston Villa y ahora se desempeña en Chelsea, culminó quinto en la votación del premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo.

El Top 10 del Balón de Oro 2026

  1. Harry Kane (Bayern Munich).
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid).
  3. Lamine Yamal (Barcelona).
  4. Rodri (Manchester City / Barcelona).
  5. Lionel Messi (Inter Miami).
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).
  7. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
  8. Erling Haaland (Manchester City).
  9. Michael Olise (Bayern de Múnich).
  10. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).

Todos los ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2026

  • Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Munich).
  • Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona).
  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).
  • Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao).
  • Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona).
  • Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (España).
  • Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).
  • Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).
  • Mejor club masculino: Paris Saint-Germain (Francia).
  • Mejor club femenino: Barcelona (España).
  • Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal).
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