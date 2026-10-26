Sorpresa en el Balón de Oro: Harry Kane fue elegido como mejor del mundo El delantero de Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra se quedó con el premio en la ceremonia en Londres. Lionel Messi fue nominado pero no consiguió su noveno galardón. Por Agregar C5N en









Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026. Getty Images

El delantero de Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, fue elegido como el mejor futbolista del mundo y se quedó con el Balón de Oro 2026 en el marco de una ceremonia realizada en Londres. El jugador superó al astro argentino Lionel Messi y a otros nominados, por lo que obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.

Kane redondeó una gran temporada 2025/2026 ya que jugó 65 partidos entre Bayern Munich e Inglaterra y anotó 73 goles, mientras que con su equipo fue clave en los títulos de la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania. En tanto, en la liga alemana se lució con 36 tantos y en el Mundial 2026 convirtió en seis ocasiones para que Inglaterra finalice en la tercera posición y se suba al podio por segunda vez en su historia.

Con su distinción, el jugador de 33 años se convirtió en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro, luego de que lo consiguieran Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, Kevin Keegan en 1978 y 1979 y Michael Owen en 2001. Por otro lado, también fue reconocido con el Premio Müller que se le entrega al mejor delantero del mundo.

Ronaldo Nazário le entregó el Balón de Oro a Harry Kane. X (@FCBayern) En tal sentido, el futbolista manifestó su gratitud tras el reconocimiento: "Felicidades a todos los ganadores y los nominados. Es un honor jugar para Bayern Munich y representarlos es un privilegio. Estoy muy contento por el trofeo. Es un honor representar a Inglaterra. Tuvimos un año especial. No fue perfecto pero hubo buenos momentos. Nos hemos sentido unidos. Muchas gracias a todos los seguidores por el apoyo. Los quiero a todos".

"El apoyo que me dan en los estadios donde vayamos a jugar y en las redes sociales, muchísimas gracias. Significa mucho poder jugar al fútbol, que era mi sueño desde la infancia. Tuve las mejores personas rodeándome con los mejores entrenadores. Hay que seguir trabajando, aprender y creer en uno mismo", agregó en esta línea.

En tanto, Messi finalizó en la quinta posición y Lautaro Martínez, otro representante argentino y que juega en Inter, terminó 22°. Por su parte Emiliano Martínez, que jugó en Aston Villa y ahora se desempeña en Chelsea, culminó quinto en la votación del premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo. El Top 10 del Balón de Oro 2026 Harry Kane (Bayern Munich). Kylian Mbappé (Real Madrid). Lamine Yamal (Barcelona). Rodri (Manchester City / Barcelona). Lionel Messi (Inter Miami). Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain). Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain). Erling Haaland (Manchester City). Michael Olise (Bayern de Múnich). Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Todos los ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2026 Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Munich).

Harry Kane (Bayern Munich). Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona).

Alexia Putellas (Barcelona). Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Lamine Yamal (Barcelona). Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Vicky López (Barcelona). Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao).

Unai Simón (Athletic Bilbao). Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona).

Cata Coll (Barcelona). Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (España).

Luis de la Fuente (España). Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Pere Romeu (Barcelona). Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Harry Kane (Bayern Múnich). Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Charlyn Corral (Pachuca). Mejor club masculino: Paris Saint-Germain (Francia).

Paris Saint-Germain (Francia). Mejor club femenino: Barcelona (España).

Barcelona (España). Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal).