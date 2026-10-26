Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi tras la votación El astro fue nominado nuevamente pero no logró ganar su noveno galardón durante la ceremonia realizada en Londres, ya que finalmente se lo quedó el inglés Harry Kane. Por Agregar C5N en









Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro.

El astro Lionel Messi finalizó en la quinta posición en la votación por el Balón de Oro 2026, por lo que no pudo conseguir su noveno galardón pese a que tuvo otra gran temporada en Inter Miami y la Selección argentina, ya que el inglés Harry Kane se quedó con el premio por primera vez en su carrera.

Messi, quien no asistió a la ceremonia en Londres, terminó quinto por detrás de Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y Rodri (Manchester City/Barcelona), luego de que fuera nominado por 16° vez en su carrera a los 39 años.

El capitán argentino llegaba a la gala después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen.

Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro. Redes sociales En tanto, previamente se había quedado con el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que cuenta con el récord de ser el máximo ganador de la historia con ocho.

Por otro lado, entre los 30 máximos candidatos también aparecía el argentino y delantero de Inter, Lautaro Martínez, quien apareció nuevamente entre los nominados tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Se trató de su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez, quien jugaba en Aston Villa y ahora se desempeña en Chelsea, terminó en la quinta posición en la votación del mejor arquero y el reconocimiento fue para el español Unai Simón. El Top 10 del Balón de Oro 2026 Harry Kane (Bayern Munich).

(Bayern Munich). Kylian Mbappé (Real Madrid).

(Real Madrid). Lamine Yamal (Barcelona).

(Barcelona). Rodri (Manchester City / Barcelona).

(Manchester City / Barcelona). Lionel Messi (Inter Miami).

(Inter Miami). Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).

(Paris Saint-Germain). Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

(Paris Saint-Germain). Erling Haaland (Manchester City).

(Manchester City). Michael Olise (Bayern de Múnich).

(Bayern de Múnich). Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Todos los ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2026 Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Munich).

Harry Kane (Bayern Munich). Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona).

Alexia Putellas (Barcelona). Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).

Lamine Yamal (Barcelona). Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).

Vicky López (Barcelona). Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao).

Unai Simón (Athletic Bilbao). Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona).

Cata Coll (Barcelona). Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (España).

Luis de la Fuente (España). Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).

Pere Romeu (Barcelona). Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).

Harry Kane (Bayern Múnich). Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).

Charlyn Corral (Pachuca). Mejor club masculino: Paris Saint-Germain (Francia).

Paris Saint-Germain (Francia). Mejor club femenino: Barcelona (España).

Barcelona (España). Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal).