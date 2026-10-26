27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi tras la votación

El astro fue nominado nuevamente pero no logró ganar su noveno galardón durante la ceremonia realizada en Londres, ya que finalmente se lo quedó el inglés Harry Kane.

Por
Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro.

Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro.

Messi se sacó una foto con la azul y oro. 
Te puede interesar:

Lionel Messi se encontró con una leyenda de Boca en Miami y posó con la camiseta

Messi, quien no asistió a la ceremonia en Londres, terminó quinto por detrás de Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y Rodri (Manchester City/Barcelona), luego de que fuera nominado por 16° vez en su carrera a los 39 años.

El capitán argentino llegaba a la gala después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen.

Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Bal&oacute;n de Oro.

Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro.

En tanto, previamente se había quedado con el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que cuenta con el récord de ser el máximo ganador de la historia con ocho.

Por otro lado, entre los 30 máximos candidatos también aparecía el argentino y delantero de Inter, Lautaro Martínez, quien apareció nuevamente entre los nominados tras una temporada en la que marcó 30 goles y dio 10 asistencias en 55 encuentros con Inter. El delantero argentino consiguió dos títulos con el conjunto italiano: la Serie A y la Copa Italia. Se trató de su quinta nominación al premio, luego de haber sido incluido en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez, quien jugaba en Aston Villa y ahora se desempeña en Chelsea, terminó en la quinta posición en la votación del mejor arquero y el reconocimiento fue para el español Unai Simón.

El Top 10 del Balón de Oro 2026

  • Harry Kane (Bayern Munich).
  • Kylian Mbappé (Real Madrid).
  • Lamine Yamal (Barcelona).
  • Rodri (Manchester City / Barcelona).
  • Lionel Messi (Inter Miami).
  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
  • Erling Haaland (Manchester City).
  • Michael Olise (Bayern de Múnich).
  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).

Todos los ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2026

  • Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern Munich).
  • Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (Barcelona).
  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona).
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona).
  • Mejor arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao).
  • Mejor arquera: Cata Coll (Barcelona).
  • Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (España).
  • Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona).
  • Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane (Bayern Múnich).
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (Pachuca).
  • Mejor club masculino: Paris Saint-Germain (Francia).
  • Mejor club femenino: Barcelona (España).
  • Premio Sócrates: Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi ganó 8 Balones de Oro, en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026: cómo ver la entrega del galardón

Mateo Messi se consagró campeón con la Sub 12 de Inter Miami.

De tal palo, tal astilla: Mateo Messi anotó un gol y el equipo Sub 12 de Inter Miami se consagró campeón

Messi recibió el premio.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes

Messi reveló el pedido que le hizo su padre antes de recibir el Premio de Asturias: "Lo estará disfrutando"

El premio reconoce su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.

Messi llegó a España y revolucionó Oviedo: recibirá el premio Princesa de Asturias

Messi no sigue a La Sole en Instagram.
play

Sorprendió a todos: descubrieron que Messi no sigue en Instagram a una reconocida artista argentina

Rating Cero

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

La Joaqui y Tiago PZK viven un romance fogoso. 

Enamoradísimos: La Joaqui compartió un álbum de fotos junto a Tiago PZK y encendió las redes

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara volvió a mostrar a Martín Migueles en sus redes sociales: "Feliz cumpleaños"

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

últimas noticias

Messi se sacó una foto con la azul y oro. 

Lionel Messi se encontró con una leyenda de Boca en Miami y posó con la camiseta

Hace 1 hora
Javier Milei no logra remontar la imagen del Gobierno.

La confianza en el Gobierno se estancó en octubre y marcó el promedio más bajo de la gestión

Hace 1 hora
El 22 de octubre de 2017 luego de que el Tottenham goleara 4-1 al Liverpool, Maradona bajó a los vestuarios y se encontró con Kane.

Quién es Harry Kane: fanatismo por Beckham, golf con Trump y consejos de Maradona

Hace 2 horas
Cartel electoral del Likud, liderado por Benjamín Netanyahu.

Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu enfrenta el desafío de su exfuncionario Gadi Eisenkot

Hace 2 horas
Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Hace 2 horas