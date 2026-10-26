27 de octubre de 2026 Inicio
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Quién es Harry Kane: fanatismo por Beckham, golf con Trump y consejos de Maradona

El flamante ganador del Balón de Oro se casó con su mejor amiga, fue al mismo colegio que David Beckham, jugó al golf con Donald Trump en Palm Beach y protagonizó un cruce con Diego Armando Maradona que quedó para la historia.

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El 22 de octubre de 2017 luego de que el Tottenham goleara 4-1 al Liverpool

El 22 de octubre de 2017 luego de que el Tottenham goleara 4-1 al Liverpool, Maradona bajó a los vestuarios y se encontró con Kane.

Harry Kane acaba de conquistar el Balón de Oro 2026 y se consagró como el mejor futbolista del planeta. Pero su historia va más allá de los goles: se casó con su amiga de toda la vida, compartió colegio con David Beckham y hasta tuvo un cruce inolvidable con Diego Armando Maradona que quedó marcado en la memoria del fútbol. Entre títulos en Alemania, récords con Inglaterra y su costado más íntimo, el delantero inglés se volvió tendencia tras conquistar el máximo galardón del fúbol.

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A los 33 años, el capitán de Inglaterra suma títulos en Alemania con el Bayern, récords de goleador implacable y una vida familiar sólida junto a Katie, su amor de toda la vida, y sus cuatro hijos. Ídolo eterno del Tottenham, precisión quirúrgica frente al arco y liderazgo nato, el inglés se convirtió en uno de los delanteros más completos de su generación.

Kane nació en Londres en 1993 y hoy, con 33 años, combina su carrera de crack con una vida familiar muy marcada. Casado con Katie, su amiga de toda la vida, es papá de cuatro hijos: Ivy, Vivienne Jane, Louis Harry y el más pequeño, Henry Edward.

El delantero siempre destacó la importancia de su rol como padre. En entrevistas contó que, más allá de los goles y los títulos, su esposa y sus hijos son el centro de su vida y el sostén que lo acompaña en cada etapa de su carrera.

Aunque mantiene un perfil discreto, suele compartir en redes algunos momentos familiares. Entre viajes, entrenamientos y partidos, Kane se muestra como un tipo que disfruta tanto de levantar trofeos como de pasar tiempo en casa con su clan.

Harry Kane: un destino marcado por David Beckham

La conexión entre Harry Kane y David Beckham tiene una foto que parece escrita por el destino: en 2005, con apenas 11 años, Kane posó junto a su ídolo en la inauguración de la Beckham Academy en Londres. A su lado estaba Katie Goodland, su compañera de colegio que años más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus cuatro hijos.

Ambos crecieron en el este de Londres y pasaron por la misma escuela, la Chingford Foundation. Con el tiempo, Kane heredó el brazalete de capitán de la selección inglesa que alguna vez llevó Beckham y, además, rompió los récords goleadores históricos del país, sellando un legado que conecta a dos símbolos del fútbol inglés.

Si bien Harry Kane lleva el fútbol en la sangre, su otra gran pasión es el golf. Empezó a jugar de chico, a los 7 años, y perfeccionó su técnica en la adolescencia hasta alcanzar un hándicap cercano a 3, nivel que le permite firmar rondas bajo par en torneos como el pro-am del British Masters. Tanto es así que en 2026 sorprendió al contar que había jugado una partida en Palm Beach con Donald Trump, experiencia que definió como surrealista y donde elogió el buen nivel del mandatario.

El consejo de Diego Armando Maradona a Harry Kane: "Todas allá no, alguna acá"

La rivalidad entre Inglaterra y Argentina es un clásico que se juega a muerte en la cancha: por los pibes que murieron en Malvinas. Fue justamente el jugador que convirtió dos goles a los ingleses - el mejor gol de la historia de los mundiales y “la mano de Dios”-, Diego Armando Maradona, quien le dio un consejo futbolístico al inglés Harry Kane.

El video quedó inmortalizado y se volvió a hacer viral en la previa del encuentro entre ambas selecciones en el Mundial 2026 que ganó la Albiceleste. La escena se dio en 2017, cuando Maradona apareció en el vestuario del Tottenham y sorprendió a Harry Kane con un consejo de crack. Con Osvaldo Ardiles como traductor, el Diez le marcó el primer palo y le tiró la frase que quedó para la historia: “Alguna acá… ¿sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez hacés así… ¡Tac!”.

Kane recordó ese momento años después con admiración: estaba cambiándose cuando el entonces director técnico de los Spurs, Mauricio Pochettino, lo llamó y se encontró de golpe con Maradona. Hubo abrazo, charla y un consejo que se volvió viral. Para el capitán inglés, fue un día inolvidable y la chance de escuchar al que definió como “uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”.

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