Franco Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba" El pilarense se mudó a Italia con apenas 14 años para perseguir su sueño y dedicarse al automovilismo, pero la adaptación fue muy difícil. "Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas", confesó. Por







Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Franco Colapinto lleva más de un año corriendo en Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, desde su debut el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Sin embargo, el camino para llegar hasta ahí fue difícil e implicó mudarse solo a Italia con apenas 14 años.

El pilarense recordó que en ese momento vivía en un departamento ubicado encima de una fábrica de kartings. "Al principio fue complicado para mí. Especialmente, creo que los momentos difíciles son cuando las cosas no salen bien. Cuando te va bien, es muy fácil disfrutar y ser feliz", sostuvo en el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Pero cuando te va mal y estás solo, y todos los que conocés están de vacaciones, o trabajan los fines de semana y la fábrica está cerrada...", deslizó. "Los fines de semana iba a un shopping que estaba cerca, solo. Compraba algunas cosas y cocinaba, fue mi pico en la cocina ese año", bromeó.

En ese momento, Colapinto no tenía amigos. "Yo estaba en un lugar que era como una fábrica, no había nada aparte de un gimnasio. Nadie me cuidaba. Yo estaba solo, ni siquiera tenía manager. Por supuesto, estaba con los mecánicos todos los días, pero nadie me cuidaba", admitió.