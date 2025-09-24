24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

El pilarense se mudó a Italia con apenas 14 años para perseguir su sueño y dedicarse al automovilismo, pero la adaptación fue muy difícil. "Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas", confesó.

Por
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Franco Colapinto lleva más de un año corriendo en Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, desde su debut el 1 de septiembre de 2024 en Monza. Sin embargo, el camino para llegar hasta ahí fue difícil e implicó mudarse solo a Italia con apenas 14 años.

Alpine confía en aprovechar su ventaja reglamentaria.
Te puede interesar:

Ilusión en el Alpine de Colapinto: así son las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El pilarense recordó que en ese momento vivía en un departamento ubicado encima de una fábrica de kartings. "Al principio fue complicado para mí. Especialmente, creo que los momentos difíciles son cuando las cosas no salen bien. Cuando te va bien, es muy fácil disfrutar y ser feliz", sostuvo en el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Pero cuando te va mal y estás solo, y todos los que conocés están de vacaciones, o trabajan los fines de semana y la fábrica está cerrada...", deslizó. "Los fines de semana iba a un shopping que estaba cerca, solo. Compraba algunas cosas y cocinaba, fue mi pico en la cocina ese año", bromeó.

En ese momento, Colapinto no tenía amigos. "Yo estaba en un lugar que era como una fábrica, no había nada aparte de un gimnasio. Nadie me cuidaba. Yo estaba solo, ni siquiera tenía manager. Por supuesto, estaba con los mecánicos todos los días, pero nadie me cuidaba", admitió.

También contó que la gente se sorprendía de que viviera solo y lejos de sus padres siendo tan joven. "En una de las primeras veces que fui a Inglaterra, íbamos en una combi y, al mostrar mi pasaporte, una mujer me dijo: 'Tenés que estar en el colegio'. Yo le respondí que estaba ahí para hacer lo que amo", afirmó.

"Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo. Pero estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto llegó a estar peleando por el 12° puesto con Fernando Alonso.

La calentura de Colapinto tras el choque con Albon en el GP de Azerbaiyán

Colapinto terminó último y sigue siendo el único piloto sin sumar unidades

Un imparable Max Verstappen se quedó con el triunfo en Baku y Colapinto finalizó último

Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Franco Colapinto largará en el 16° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo.

Colapinto redobló la apuesta tras el incidente en Azerbaiyán: "Prefiero chocar..."

El argentino durante la última práctica en Bakú.

Colapinto chocó contra el muro durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Rating Cero

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Duki usa un perfume italiano, que tiene una fragancia que mezcla cítricos y dulces.

Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 13 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 15 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 28 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 34 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 38 minutos