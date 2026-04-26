26 de abril de 2026 Inicio
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Real Madrid recompra a un futbolista argentino tras su gran temporada en Italia

La información fue confirmada por el diario AS. La decisión ya fue comunicada a todas las partes y se hará efectiva antes de fin de mayo.

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El Real Madrid avanza con recompra de un futbolista argentino tras su gran temporada en Italia

El Real Madrid avanza con recompra de un futbolista argentino tras su gran temporada en Italia

El Real Madrid tomó la determinación de activar la cláusula de recompra por Nico Paz, actualmente en el Como, luego de su destacada evolución en la Serie A. La noticia fue confirmada por el diario AS en un artículo firmado por su director, José Félix Díaz, y fue tapa del medio.

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Según el informe, la dirigencia del club español ya resolvió ejecutar la opción incluida en el acuerdo de transferencia firmado en el verano de 2024. El crecimiento del mediocampista y su impacto en el fútbol italiano terminaron de inclinar la balanza para acelerar su regreso.

Al momento de concretarse la venta, las partes habían establecido un contrato complementario que contemplaba el escenario de una vuelta anticipada. Este tipo de cláusulas es habitual en operaciones de este tipo, aunque su ejecución puede implicar ajustes si el rendimiento del futbolista supera las expectativas iniciales, como ocurrió en este caso.

El plazo límite para activar la recompra es el 30 de mayo, pero en las oficinas de Valdebebas ya avanzaron con las gestiones necesarias para comunicar la decisión tanto al club italiano como al entorno del jugador.

En Como, donde es dirigido por Cesc Fàbregas, asumen que el ciclo de Paz está próximo a cerrarse. La relación entre ambas instituciones es fluida, al punto que dirigentes del equipo italiano visitaron recientemente Madrid con el objetivo de negociar la incorporación de nuevos juveniles.

Entre los nombres que interesan figuran Yáñez y Fortea, dos futbolistas formados en la cantera del club español que vienen de destacarse en la Youth League. La estrategia apunta a sostener un vínculo que permita continuar el desarrollo de jóvenes talentos en un contexto competitivo como el del fútbol italiano.

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