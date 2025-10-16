16 de octubre de 2025 Inicio
Jugó en River y Racing, fue un delantero temible y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro

El futbolista de 45 años, que nunca se alejó completamente del deporte, decidió asumir un nuevo desafío en un club del Ascenso. Al mismo tiempo, trabajará como entrenador.

El fútbol argentino se sorprendió con la noticia del regreso de un delantero temible: dos años después de su retiro, José "Pepe" Sand vuelve a la actividad oficial para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 con Argentino de Bell Ville, club cordobés que debuta en competencias de la AFA.

Sand, de 45 años, jugó su último partido profesional el 11 de noviembre de 2023, cuando enfrentó a Racing con la camiseta de Lanús. Sin embargo, no se alejó del fútbol: durante 2024 participó de la Copa Potrero, organizada por Sergio "Kun" Agüero, y es coordinador de juveniles y DT de la Séptima en el Granate.

El campeonato empezará el 19 de octubre y el goleador ya se presentó en la Liga Bellvillense para formalizar su incorporación. Después de salir campeón del Clausura 2024 de la liga local, Argentino buscará el ascenso al Federal A y se ilusiona al contar con Pepe en el ataque.

El club integrará la Zona 9 de la Región Centro junto a Matienzo de Monte Buey, 9 de Julio de San Francisco y Cultural Recreativo de Pascanas, y necesitará ubicarse entre los dos primeros puestos para avanzar de ronda. La dirigencia aclaró que Sand alternará estos partidos con su actividad en las inferiores de Lanús.

Los números del Pepe Sand en su carrera

José "Pepe" Sand se formó en las inferiores de River, pero debutó en Primera en 1999 con la camiseta de Colón. Durante su carrera pasó por numerosos clubes del fútbol argentino, incluidos Banfield, Colón, Racing, Tigre, Argentinos Juniors y Aldosivi, y del exterior, como Deportivo La Coruña y Deportivo Cali. En total, jugó 749 partidos y anotó 313 goles.

Donde más se destacó fue en Lanús: a lo largo de sus tres etapas en el club, disputó 324 partidos en los que hizo 173 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la institución. Es el jugador más veterano en anotar un gol en Primera: lo hizo el 27 de mayo de 2023 con 42 años, 10 meses y 10 días.

