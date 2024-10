Jugó en River, estuvo preso por robo, se retiró y ahora volvió al fútbol: está en Filipinas

En 2023 jugó algunos partidos con el equipo Senior de River, pero fue el argentino Cristian Ivanobski, hoy en el fútbol filipino, quien lo convenció de probar suerte en ese país. "Si no hubiese estado él, no hubiese vuelto al fútbol. Cuando volví de Italia la última vez había decidido no jugar más, me cansó que no se me dieran las cosas", reconoció.

Ezequiel Cirigliano

La historia de Cirigliano

Ezequiel Cirigliano nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, el 24 de enero de 1992. Debutó en River a los 18 años y fue figura del plantel que logró el retorno a Primera División en 2012. Al año siguiente se fue a préstamo por 12 meses al Hellas Verona de Italia y luego regresó a Núñez, donde tuvo problemas con la dirigencia: no quería sumarse a la pretemporada para buscar club en Europa.

Sin embargo, los planes no se concretaron y tuvo que esforzarse por conseguir un lugar en el plantel Millonario. En marzo de 2015 fue detenido por conducir sin registro y en estado de ebriedad, por lo que Marcelo Gallardo lo relegó del equipo.

A partir de allí acumuló breves pasos por Tigre, Atlético Tucumán, Atlético Zacatepec de México, San Luis de Chile, Godoy Cruz y el italiano Cynthialbalonga, pero no logró continuidad ni rendimiento en ninguno de los clubes. "Así como tomé malas decisiones que no me dieron el rendimiento esperado, también pienso que hice mucho esfuerzo para poder lograr algo. Eso algo me tranquiliza", reconoció.

Ezequiel Cirigliano preso

El peor momento de Cirigliano llegó en octubre de 2022, cuando fue acusado de robo con arma de fuego y pasó 54 días detenido en la cárcel de Caseros, hasta que lo liberaron por falta de mérito. "Hubo una discusión con una persona del barrio y nada más. Tenía un arma, pero no la usé contra nadie: contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que fue injusta la detención porque hice mal en portar un arma. Otras cosas sí pudieron haber sido diferentes", sostuvo.

Al año siguiente, Alejandro "Chori" Domínguez lo llamó para convocarlo al plantel Senior de River, pero desistió luego de algunos partidos. "Ya no puedo porque no me da el físico. No me quiere ningún club tampoco. Tuve la chance en Godoy Cruz, pero no pude rendir. Tengo ganas de retirarme ya, pero veremos", concluyó.